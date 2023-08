"Aifos" del rey Felipe gana la quinta manga y sube al tercer puesto en ORC 1

El TP52 "Aifos" de la Armada Española en el que navega Felipe VI ha subido del cuarto al tercer puesto tras ganar una de las cinco mangas disputadas este martes en la clase Majorica ORC 1, que domina el "Paliben-Elena Nova", tras el segundo día de regatas de la 41ª Copa del Rey Mapfre disputado en la bahía de Palma.

La embarcación patroneada por el monarca suma 15.5 puntos, a 5.5 del líder y a 3.5 puntos del argentino "From Now On", segundo en la clasificación en las Series Previas, a la espera de la Serie Final a partir del jueves.

Los líderes en cada una de las categorías son: "Palibex-Elena Nova" (ORC 1), "Teatro Soho CaixaBank" (ORC 2), "Scugnizza" (ORC 3), "Just the Job" (ORC 4), "Pez de Abril" (Clubswan 42) y "Cuordileone" (ClubSwan 50).

Este martes debutaron las clases Herbalife Nutrition J-70 y Mallorca Sotheby`s Women`s Cup, ésta última reservada a tripulaciones femeninas; dominan las clasificaciones el "Patakin" y "Dorsia Covirán", respectivamente.

La ventaja más amplia en las ocho clases en liza en la Copa del Rey Mapfre la ostenta el ClubSwan 42 "Teatro Soho CaixaBank" en ORC 2, intratable en los campos de regata de la bahía de Palma.

El barco del armador Javier Banderas y patroneado por Daniel Cuevas se impuso en las cinco mangas celebras este martes, ejerciendo un dominio aplastante. Aventaja en 20 puntos al segundo clasificado, el checo "Daring Sisters".

El "Teatro Soho Caixabank" defiende los títulos de su clase y el de vencedor absoluto conquistados el pasado año.

En la categoría ORC 3 sigue firme en el liderato el italiano "Scugnizza", de Vicenzo de Blassio, seguido por el británico "LaPlaza Assesors", de Carles Rodríguez, y el español "Tanit IV-Medilevel" de Ignacio Campos.

Uno de los focos de la atención este martes estaba centrado en la navegación del "Ybarra-Befesa", armado y patroneado por el regatista discapacitado Arturo Montes. La embarcación modelo Dufour 34 mantiene la segunda plaza frente al líder, el "Just the Job" de Scott Beattie y resiste el acoso del "Lassal" de Gonzalo Calvo.

"Pez de Abril" y "Porron X", primero y segundo en ClubSwan 42, emergen como claros favoritos para luchar por el título de la Copa del Rey Mapfre, aunque el primero consolida el liderato aventajando en 8 puntos al segundo.

En la clase ClubSwan 50 solo hay un punto de diferencia entre los tres primeros clasificados, "Cuordileone" (14) , "Moonlight" (15) y "Niramo" (15).

En los J-70 ha comenzado mandando el "Patikin", de Luis Alberto Solana, seguido por el "Usana-Les Roches" de Pepequín Orbaneja y "Let It Be", de Sergio Pendola.

En la clase de tripulaciones femeninas domina el "Dorbia Covirán" de Nuria Sánchez (RCR Alicante), que ya se impuso en la Copa del Rey Mapfre en 2021. Segunda es el "Citanias" de Patricia Suárez (RCN Vigo) y tercero el "Team RCNP Balearia", de María Bover.

En esta categoría compiten deportistas femeninas de Cantabria, Baleares, Galicia, Cataluña y Valencia en el desarrollo de un máximo de 14 pruebas en cinco jornadas previstas en la Copa del Rey Mapfre.