Vox denuncia que PP y PSOE se "rifen" a Junts y acusa a los 'populares' de provocar "consecuencias nefastas para España"

El portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, ha denunciado este lunes que Junts se haya convertido tras las elecciones generales del pasado 23J en un partido que "ahora se rifan todos" y ha acusado al Partido Popular de haber recurrido a "la falacia" del voto útil en campaña, provocando un "engaño" de "consecuencias nefastas para España". "Juntos, ese partido que ahora se rifan todos", ha lamentado Buxadé en rueda de prensa tras las palabras del vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, abriendo la posibilidad a hablar con los de Carles Puigdemont siempre dentro de la Constitución; aunque la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha rectificado este lunes asegurando que esa cuestión "no ha estado ni está sobre la mesa". Vox cree sin embargo que la situación de Puigdemont es "un caso paradigmático" de la ciencia política "que se estudiará dentro de 50 años". "Un prófugo de la justicai que ahora es rifado por los dos grandes partidos a ver quién le convence", ha lamentado. En cualquier caso, ha insistido en señalar al PP por el resultado de las elecciones que, entre otras cosas, cree consecuencia de su defensa de "la falacia del voto útil", provocando que Vox no lograra escaños en varias provincias en las que se quedó a pocos miles de votos de conseguirlo. Buxadé ha rechazado así que ahora se intente "hacer responsable" a Vox de "las expectativas no cumplidas" del PP en las elecciones, cuando desde la calle Génova dieron por hecha la victoria en la campaña electoral e incluso "se repartieron vicepresidencias y ministerios". "Esperamos que el PP no vuelva a secuestras con falsas expectativas el voto de los españoles", ha pedido alertando de que "las consecuencias de ese engaño son nefastas para el futuro de España". "Hay que poner sentido común, verdad en las cosas, explicarlo todo con tranquilidad y naturalidad a pesar de la situación para no volver a cometer los mismos errores", ha pedido. Por ello, ha lamentado declaraciones contra Vox como las del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que ve "gravísimas" y "un error". Buxadé cree que las palabras de Moreno denotan sobre todo "falta de virtudes humanas" porque olvida que "gracias" a Vox fue investido presidente de Andalucía en diciembre de 2018. "Lo primero que debería haber Moreno Bonilla es agradecer que es presidente de la Junta de Andalucía gracias a los votos de Vox y que gracias a Vox se pudo acabar con el socialismo en Andalucía. Es lo primero que debería tener él, humildad para reconocer la realidad y darse cuenta de quién es su aliado y enemigo", ha defendido Buxadé. Además, ha apuntado que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "se equivoca" al insistir en pedir al PSOE un acuerdo de gobernabilidad y ha reiterado que "no se puede derogar el sanchismo ofreciendo un pacto a Pedro Sánchez". Para Buxadé, la carta de Feijóo a Sánchez es "un grandísimo error" y el líder socialista contesta como es él: "un sociópata arrogante y con la absoluta convicción de poder coser alianzas con la peor anti España". VIOLENCIA EN CATALUÑA, "UN HECHO" En este contexto, ha analizado los resultados del 23J en Cataluña, que ha dicho que fueron "extraordinarios" para Vox y lo hubieran sido aún más sin las llamadas al voto útil del PP. Según ha apuntado, la sociedad catalana tiene unas "complejidades internas tremendas" y cree que ha habido acumulación de voto a favor del PSC como consecuencia de la "demonización" de Vox. Buxadé ha reivindicado además que la afirmación de Santiago Abascal de que la tensión volvería a Cataluña con un Gobierno del PP y Vox era simplemente la constatación de "un hecho". "¿Hay violencia en Cataluña? Por desgracia, sí", ha resumido haciendo referencia al uso de la lengua, los ataques a actos de Vox o la mesa de diálogo. Esto es lo que cree que hubiera provocado consecuencias si un nuevo Gobierno "garantizara el derecho de los niños catalanes" a ser educados. "¿Cuál sería entonces la reacción de las élites separatistas?", ha preguntado señalando el "riesgo de que quemasen contenedores y escaparates". "Es lo que ha hecho el separatismo en los últimos 40 años, comportarse como un niño malcriado", ha denunciado