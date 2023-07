UPN ve legítimo que Feijóo lo intente aunque asume "la realidad": no será presidente "en ninguno de los escenarios"

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, ha considerado este lunes "legítimo" que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, intente y se presente a una investidura "porque ha ganado las elecciones", pero ha matizado que "la realidad política es otra" y no va a ser presidente del Gobierno en "ninguno de los escenarios". "Desgraciadamente el resultado permite que Pedro Sánchez pueda ser presidente y aquí la realidad es que el señor Feijóo no va a ser presidente en ninguno de los escenarios", ha señalado en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press. Para Espaza es "legítimo" que lo "intente y se presente a una investidura", si bien cree que la realidad política es "otra". Aunque Feijóo haya ganado las elecciones, "va a tener más votos en contra que a favor" y "esa es la realidad", ha puntualizado al tiempo que ha hecho un llamamiento: "No se puede estar engañando a la gente". Ante una posible investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, ha criticado que quien va a decidir el resultado de la misma va a ser "un prófugo de la justicia", en alusión al expresidente catalán y cabeza visible de Junts, Carles Puigdemont, el cual cree que va a valorar entre "reventar España", ya sea "condenándola" a unas nuevas elecciones o dándole la investidura a Sánchez. Una situación que ha calificado de "muy compleja" desde el punto de vista de la gobernabilidad, porque, para él, partidos como EH Bildu, Junts o ERC "no dan estabilidad". Y ha señalado que es "perjudicial" para España que los dos grandes partidos, PP y PSOE, sean "incapaces" de llegar a consensos básicos.