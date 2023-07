Temas del día de EFE Economía del lunes, 31 de julio de 2023

ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta mayo, sin contar con las corporaciones locales, después de que hasta abril se redujera un 52 % interanual, y se situara en 4.282 millones de euros que equivalen al 0,30 % del PIB.

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - La factura de la luz del mercado regulado o PVPC rondará en julio los 50 euros, la mitad de lo que se pagó hace justo un año, en plena crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, aunque se mantendrá por encima del precio registrado en el mismo mes de 2020, el año de la pandemia.

UE INFLACIÓN

Bruselas - Eurostat publica el dato adelantado de inflación en julio para la zona del euro, dónde el indicador cayó el junio hasta mínimos de febrero de 2022, así como su estimación preliminar de la evolución del PIB en la eurozona y la UE en el segundo trimestre del año.

(Los datos se publican a las 11:00 horas)

- El Instituto Estadístico Italiano (Istat) publica la estimación provisional del PIB en segundo trimestre

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española termina el mes de julio en máximos anuales y niveles que no alcanzaba desde antes de declararse la pandemia de covid en marzo de 2020, gracias al impulso recibido la semana pasada con la publicación de los resultados del primer semestre de las grandes cotizadas.

LÍBANO BANCO CENTRAL

Beirut - El gobernador del Banco Central del Líbano, Riad Salameh, abandona hoy la entidad emisora tras tres décadas consecutivas en el puesto, imputado por presuntos delitos de corrupción y con el país sumido en una de las peores crisis económicas en más de un siglo y medio.

- Se enviarán unas claves sobre la situación en el Líbano, país que suma otro vacío institucional, y un perfil de Riad Salameh. Por Noemí Jabois (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO. Turespaña publica la nota de capacidades aéreas de agosto.

11:00h.- Logroño.- TRABAJO AUTÓNOMO.- El presidente nacional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, analiza la situación de este colectivo, las pensiones y el "kit" digital. UGT (Luisa Martín Lacalle, 1) (Texto)

11:00h.- Santander.- ONCE ACTIVIDAD.- El delegado de la ONCE en Cantabria, Oscar Pérez López, y el presidente del Consejo Territorial, Sergio Olavarría, presentarán los resultados del Grupo Social ONCE de 2022. Sede de la ONCE (c/ Burgos, 3).

11:00h.- Granada.- LUZ APAGONES.- La Subdelegación del Gobierno acoge la reunión de la Comisión interadministrativa de seguimiento de los cortes de luz, en la que participarán, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados y el presidente de la Diputación Provincial, Francis Rodríguez, entre otras autoridades y representantes de la empresa Endesa. Subdelegación del Gobierno en Granada.

12:00h.- Madrid.- EURÍBOR JULIO.- Tasa mensual del euríbor, el interés más utilizado en España para calcular las hipotecas.

17:35h.- Palma.- MELIÁ RESULTADOS.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores publica los resultado del semestre de Meliá Hotels International CMNV

Internacional:

Europa

08:00h.- Bruselas.- HEINEKEN RESULTADOS.- La cervecera Heineken presenta sus resultados empresariales de 2022.

10:00h.- Roma.- ITALIA ECONOMÍA.- El Instituto Estadístico Italiano (Istat) publica la estimación provisional del PIB en segundo trimestre (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE PIB.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica su primera estimación preliminar del PIB del segundo trimestre de 2023 en la UE y la eurozona. (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- La oficina de estadística comunitaria publica su estimación preliminar de la tasa de inflación de la eurozona en julio de 2023. (Texto)

Lisboa.- GALP RESULTADOS.- La petrolera Galp presenta sus resultados del segundo trimestre. (Texto)

América

15:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO PIB.- México publica el PIB del segundo trimestre

15:00h.- Caracas.- VENEZUELA PETRÓLEO.- Expertos debaten sobre si conviene a Venezuela privatizar o no su industria petrolera, una discusión que se ha abierto en el país luego de que candidatos a las primarias de octubre presentaran sus propuestas económicas, entre ellas las enfocadas en la recuperación del sector energético. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Gobierno colombiano divulga el dato de desempleo y mercado laboral de junio. (Texto)

20:00h.- Bogotá.- COLOMBIA INTERESES.- El Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia examina los tipos de interés, fijados en el 13,25 % anual en mayo pasado, para decidir si los mantiene o si comienza un esperado ciclo de reducción dada la tendencia a la baja de la inflación. (Texto)

23:00h.- San José.- COSTA RICA ECONOMÍA.- El Banco Central de Costa Rica presenta el informe de política monetaria del primer semestre del año. (Texto)

23:00h.- San Juan.- P.RICO ENERGÍA.- La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, inicia una visita de tres días a Puerto Rico para abordar los esfuerzos de reconstrucción de una red eléctrica más fuerte y resistente en la isla. (Texto)

Sao Paulo.- ISA CTEEP RESULTADOS.- La eléctrica brasileña ISA CTEEP, controlada por la colombiana ISA, divulga sus resultados referentes al primer semestre de 2023. (Texto)

Santiago.- CHILE INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile publica los datos de producción industrial y de cobre correspondientes al mes de junio. (Texto)

Asia

02:00h.- Tokio.- JAPÓN INDUSTRIA.- El Gobierno de Japón publica los datos de su producción industrial correspondientes al mes precedente. (Texto)

Shanghái.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de julio del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero. (Texto)

Beirut.- LÍBANO BANCO CENTRAL.- En una misma vitrina del Museo del Banco Central libanés, conviven un antiguo billete en su época suficiente para comprar una casa y el de mayor denominación en la actualidad, que no alcanza para un cartón de leche tras la fuerte devaluación sufrida por la moneda local en los últimos cuatro años. (Texto)

