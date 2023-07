Puente (PSOE) cree que la abstención de Junts "tendría precio de sí" y duda de que haya "grandes diferencias"

El secretario provincial del PSOE, Óscar Puente, ha considerado este lunes, ante una negociación de los socialistas con Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que la abstención de los de Carles Puigdemont "tendría precio de sí" por lo que no vería "grandes diferencias" con el sí. "Yo creo que, en todo caso, la abstención tendría precio de sí por lo tanto, ya metidos en ese viaje, no sé si habrá grandes diferencias", ha afirmado en concreto Óscar Puente a preguntas de los periodistas sobre si habrá la misma negociación con Junts en función de precisar la abstención, antes del escrutinio del voto CERA, o el sí definitivo, tras ese recuento que ha dado un escaño más al PP, que suma 137, en detrimento del PSOE. Y preguntado por la posición de Coalición Canaria, que ha conseguido un escaño, ha recordado que este partido ya ha asegurado que no está dispuesto a apoyar al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "y menos aún cuando parece que es imprescindible el concurso de Vox en esa investidura". Dicho esto, ha recordado que CC también ve "incompatible" su presencia en un acuerdo de investidura si el PSOE gobierna con SUMAR por lo que ha augurado que, en todo caso, el acuerdo de investidura va a llevar tiempo "si es que finalmente se produce", ha apostillado. Por este motivo, ha aconsejado asistir a todas las declaraciones "con cierta calma" desde el convencimiento de que habrá "declaraciones de todo tipo" que hay que tomar "con calma", ha reiterado. Y respecto a las cartas que se han cruzado este domingo Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, el secretario del PSOE en Valladolid ha tirado de ironía para aseverar que cuando una persona manda una misiva y la hace pública no pretende una interlocución con la persona a la que se dirige y sí "un mensaje al conjunto de la ciudadanía". "Lo que Feijóo está haciendo es aparentar que cuenta con posibilidades de ser investido presidente cuando todo el mundo sabe que no las tiene", ha sentenciado el socialista que ha aprovechado la ocasión para recordar que hubo analistas que acusaron a Pedro Sánchez de anticiparse a convocar elecciones generales para evitar que sus varones le defenestraran tras las municipales y las autonómicas y le pasan a la factura. "Estos mismos analistas hoy guardan silencio ante lo que para mí es una maniobra muy evidente; Feijóo trata de ir a una investidura que sabe que no va a sacar adelante sólo con una finalidad, que es evitar que la señora Ayuso le tire por el puente, como decía el otro día", ha afirmado Puente. Puente, que es diputado electo por el PSOE, ha informado de que recogerá su acreditación el lunes 14 de agosto y la documentación necesaria para ejercer su nueva función, ahora en el Congreso de los Diputados que se constituye el día 17.