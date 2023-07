PSOE dice que Feijóo no tiene vergüenza por pedir para España lo que negó para Extremadura

Mérida, 31 jul (EFE).- La portavoz del PSOE extremeño, Soraya Vega, ha asegurado este lunes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y en general el PP "no es solo que no tengan palabra, dignidad ni coherencia, sino que no tienen vergüenza" por pedir para España que gobierne la lista más votada, cuando lo evitó para Extremadura.

"Para eso no hacía falta una carta", ha dicho la portavoz socialista, Soraya Vega, sobre lo que ha denominado el "arrebato epistolar" de Feijóo y la carta al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, y que ha considerado una muestra más "del sainete" de los populares desde las elecciones municipales del pasado mes de mayo.

Ha recordado que en los últimos meses se han celebrado dos procesos electores, en los que el PSOE ha sido el más votado en Extremadura, pero en el que el PP "no deja de sorprender con sainetes", del que el último capítulo es la carta de Feijóo a Sánchez para reunirse antes de la constitución del nuevo parlamento.

A su juicio, o Feijóo "no se ha enterado de lo que pasó en Extremadura o es que le da igual".

Soraya Vega ha señalado que el sainete comenzó cuando la presidenta de la Junta, María Guardiola, aseguró que nunca gobernaría con un partido como Vox, que niega la violencia machista "y ahora tiene sentada en el Consejo de Gobierno a la extrema derecha" y "le ha abierto de par en par las instituciones".

Además, ha criticado "el servilismo" de Guardiola con las decisiones de la dirección nacional, con la eliminación de las consejería de Igualdad y Transición Ecológica, dos políticas en las que Extremadura estaba "a la vanguardia".

A su juicio, estas decisiones harán retroceder a Extremadura "cuarenta años" y a una época "de oscuridad", con decisiones como la de eliminar la comparecencia en la Asamblea de Extremadura de los altos cargos previa a su nombramiento. EFE

pcm/jdm