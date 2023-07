Piden el cese de Marlaska por los casos de "infiltración policial" en movimientos independentistas y sociales

Las organizaciones sociales y de la izquierda independentista de Mallorca han reclamado el cese o dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los cuatro casos de "infiltración policial" en movimientos independentistas y sociales de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Así lo ha indicado el portavoz de la plataforma convocante de la concentración del próximo 3 de agosto frente a la Delegación de Gobierno en Palma, Pere Joan March, en una rueda de prensa ofrecida este lunes en las escaleras de la plaza Mayor de Palma. Con esta movilización pretenden mostrar su "rechazo por las infiltraciones y la actuación policial, que se llevó a cabo en movimientos de Girona, Barcelona y el País Valencià" y que implicó "el uso de agentes policiales de Mallorca y Menorca", algo que han calificado de "ilegal" e "ilegítimo". Del mismo modo, March también ha señalado que la izquierda independentista de Mallorca muestra su "solidaridad" con las personas afectadas, puesto que "algunas de ellas han mantenido relaciones sentimentales con los agentes policiales, de forma manipulada y falsa", por lo que, a su juicio, esto supone "un caso de tortura y manipulación emocional". La convocatoria de este 3 de agosto se debe a la "prohibición", por parte de la Delegación de Gobierno y la Junta Electoral Central, de la anterior concentración programada para el pasado 21 de julio "para proteger a la propia policía", así que para "evitar el efecto represivo de la censura" se ha postergado hasta esta fecha. Los convocantes han repartido el manifiesto de la movilización entre diversas organizaciones de Mallorca y Baleares para que se adhieran, entre las que se encuentran la CUP, los sindicatos STEI y Unió Obrera Balear (UOB); asociaciones juveniles como Aplec Jove y Joves de Mallorca per la Llengua; y de otra índole como Assemblea Sobiranista de Mallorca, Bloc per Felanitx, Anticapitalistas de Baleares o la Assemblea Antipatriarcal de Manacor, entre otras. "La actuación del Estado no puede quedar impune, la sociedad civil de Mallorca y del resto de los Països Catalans tienen que exigir explicaciones y responsabilidad política a los responsables, que en última instancia es Marlaska", ha argumentado March. En ese sentido, ha apuntado que, de cara a las próximas semanas y meses, en los que habrá negociaciones para formar Gobierno, han pedido depurar responsabilidades políticas del ministro y de los cargos policiales que "han fomentado estas prácticas policiales tan lesivas para la vida de muchas personas". March ha resaltado que todas las personas que participan en movimientos sociales, populares, feministas o ecologistas, pueden ser "susceptibles de estas prácticas". Preguntado por el hecho de la coincidencia en la procedencia de los agentes "infiltrados", el activista ha argumentado que esto se debe a que "el Estado y la policía tiene claro la existencia del proyecto político de los Països Catalans, en cuyos movimientos sociales participa mucha gente en Catalunya, País Valencià y Baleares, por lo que reclutan que habla en mallorquín o catalán y esto es una vía de entrada con la que les pueden acoger bien allí". Al mismo tiempo, ha indicado que los movimientos sociales pueden tener "medidas y mecanismos" para evitar "las infiltraciones pero esto a veces es difícil o imposible de detectar". "En los movimientos sociales se intenta que no nos mueva el miedo porque si no nos inmovilizaría", ha puntualizado. March ha censurado el caso de la última agente identificada que "en los medios suele salir pixelada para protegerla" pero, desde su punto de vista, "esta persona no ha estado en peligro, de hecho es ella quien ha puesto en peligro a otras personas para recoger información de cosas que no eran delictivas". "La infiltración está admitida en casos de tráfico de drogas o terrorismo pero no es ninguno de los casos de estas infiltraciones, por tanto esta agente no ha hecho nada para prevenir ningún peligro sino recoger información de organizaciones que se oponen al modelo de Estado, contra el capitalismo o para luchar contra el cambio climático", ha aseverado. Por estos motivos, el portavoz de la plataforma ha pedido la dimisión o cese de Marlaska, "una persona con casos de tortura a sus espaldas", porque si el PSOE y Sumar quieren conformar "un Gobierno de progreso es incompatible con la presencia de Marlaska".