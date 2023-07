Montero ve "precipitado" hablar de quitar deuda a Cataluña para investir a Sánchez: "Todavía no está encima de la mesa"

La ministra de Hacienda en funciones y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que es "precipitado" hablar en este momento de condonar una parte de la deuda a Cataluña a cambio del apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. "Es ahora mismo anticiparse a un debate que todavía no está encima de la mesa", ha añadido. En una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press, Montero ha afirmado que, una vez que se constituya la mesa del Congreso, será el momento de contactar con todos los grupos políticos "para hacer posible que esa mayoría de progreso se pueda abrir camino". En cualquier caso, ha recalcado que "es precipitado anticipar o trasladar ninguna cuestión de la que los diferentes grupos puedan plantear", en relación a la información publicada por 'El Mundo' que asegura que el PSC ha ofrecido a los partidos independentistas condonar una parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica. Al respecto, Montero se ha marcado como el reto para la próxima legislatura la reforma del sistema de financiación autonómica, que ha dicho que "tiene muchas patas", como el estado de la deuda, que ha reconocido que es "asimétrica en diferentes comunidades". "Es un compromiso de este Gobierno y hacerlo en el menor tiempo posible. Hay muchas derivadas dentro del sistema, que no solo Cataluña, sino que otras comunidades, también han puesto encima de la mesa y que evidentemente el Gobierno tiene que abordar todos los componentes de ese puzzle", ha defendido. Eso sí, ha sostenido que esta reforma de la financiación autonómica, al igual que la local, "se tiene que abrir con grandes números en el Congreso de los Diputados". "Por tanto no quiero anticipar ninguna cuestión de la que se vaya a comentar porque todavía ese debate no ha comenzado", ha sentenciado.