Luis Martínez Doreste, caña del "Estrella Damm": "Venimos a la Copa a ganar"

Palma, 31 jul (EFE).- Luis Martínez Doreste ha expresado este lunes, poco antes de afrontar la primera salida de la clase ORC 1 en la 41ª Copa del Rey Mapfre a la caña del "Estrella Damm Sailing Team", su convencimiento de que este año no se les puede escapar el triunfo en la bahía de Palma: "Venimos a ganar", ha enfatizado el regatista canario.

"Hemos hecho cambios con velas nuevas y la modificación del bulbo (de la proa); eso hace que el barco (modelo DK 46) vaya más rápido sin empeorar el rating, y es lo que queremos demostrar", apuntó Martínez Doreste en declaraciones a Efe.

El "Estrella Damm", que navega bajo las grímpolas del RCMT Punta Umbría y el RCN Barcelona, acabó en la tercera posición en 2022, por detrás del vencedor, el TP52 alemán "Red Bandit" y el Swan argentino "From Now On", segundo.

"No pudimos ganar, pero navegamos bien; este año esperamos hacerlo mejor, evidentemente. Estamos muy ilusionados con esta Copa por el solo hecho de estar aquí. Sin duda, es el objetivo de la temporada", valoró el patrón del "Estrella Damm".

Martínez Doreste tiene un amplio palmarés en la vela española.

En 1986, 1987 y 1988 fue sub campeón del mundo de la clase Optimist, y en 1991 y 1992 se proclamó campeón del mundo juvenil de la clase 470, con Juan Luis Wood de tripulante. En la Universiada de 1999 en Palma ganó la medalla de plata, y participó en los Juegos del Mediterráneo de 1993 y 2001.

El equipo del armador Nacho Montes participará en la clase Majorica ORC 1, donde habrá 15 unidades en competición.

La tripulación del " Estrella Damm" suma en total 12 campeonatos del mundo, 15 europeos, una medalla de oro olímpica, un total de 8 participaciones en Juegos Olímpicos y un navegante oceánico que quedó en cuarto lugar en la última edición de la Barcelona World Race.

En el grupo en el que competirá el "Estrella Damm Sailing Team" en la Copa del Rey Mapfre destacan los barcos TP52, entre ellos, el "Aifos" de la Armada Española y que patronea Felipe VI.

También navega el "Blue Carbon", además de varios 50 pies, como el DK50 "Corsario" y barcos de menor eslora, como son los Swan42, entre los que destacan el checo "Daring Sisters" o el alemán Palibex " Elena Nova". EFE

