Gamarra responde a Alegría que PP no habló con Vox de referéndum y le recrimina la condena por maltrato de Eguiguren

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha respondido a la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, tras pedir al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, aclarar los "detalles" de la reunión "secreta" con el presidente de Vox, Santiago Abascal, a lo que Gamarra ha respondido que en esa reunión no se habló de referéndum de autodeterminación al tiempo que le ha recriminado la condena por maltrato del socialista Jesús Eguiguren. En respuesta a un mensaje en redes sociales escrito este lunes por Alegría tras conocerse la reunión que mantuvieron los líderes de PP y Vox en el que pedía a Feijóo que aclarase a los españoles "los detalles" del encuentro y exigir que "no se escondan", la secretaria 'popular' ha respondido a través de su perfil de Twitter. "Tranquila Pilar, que no se habló de ningún referéndum de autodeterminación* A ver si tú puedes decir lo mismo de estos contactos con Bildu. Por cierto, ¿vuestro portavoz para hablar con Otegi es Jesús Eguiguren, el condenado por maltratar a su mujer?", ha publicado junto a un vídeo del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que aseguraba que había mantenido contacto con Eguiguren. A su vez, Pilar Alegría ha vuelto a responder el mensaje de Gamarra indicando que ella está "muy tranquila" y que la "inquietud cae más por la calle Génova". "Entonces, ¿de qué hablaron Feijóo y Abascal en su reunión secreta?", ha añadido en su réplica a través de redes sociales.