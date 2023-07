El PPC aclara que no habrá "ningún tipo de negociación" con JxCat para investir a Feijóo

Barcelona, 31 jul (EFE).- El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha aclarado este lunes que no habrá "ningún tipo de negociación" con JxCat ni con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para investir al líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha asegurado este lunes en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde ha opinado que Feijóo debería "abrir conversaciones con quien considere necesario" para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para ser presidente del Gobierno, aunque ha matizado que la decisión de si se presenta como candidato formal a la investidura "la tendrá que tomar él".

"No tendremos ningún tipo de negociación con Carles Puigdemont, lo digo categóricamente", ha apuntado Fernández, pues el expresident, que es el "máximo dirigente de Junts", "se sitúa fuera de los términos en los que se puede establecer un diálogo".

Sobre los posibles apoyos a una investidura de Feijóo, el líder del PPC le ha recomendado que "intente con todas sus fuerzas" conseguir los votos favorables a pesar de que "las cosas no son sencillas", por lo que ha recetado discreción en las negociaciones y que no se dé por descartado nada "hasta que no esté realmente consolidado".

"Está muy complicado, pero como mínimo que nadie le pueda acusar de no haberlo intentado", ha añadido.

Si las negociaciones pilotadas tanto desde el PSOE como el PP para formar Gobierno fracasan, ha explicado que los populares están preparados para una repetición electoral, con "el convencimiento" de que "seguirán creciendo".

Se ha congratulado del resultado del PP en Cataluña, "inimaginable" en los tiempos álgidos del procés, que lo han situado como tercera fuerza en número de votos, por delante de ERC y de JxCat: "Nadie se imaginaba hace muy poco tiempo que el PP tendría un resultado tan extraordinario en Cataluña".

SÁNCHEZ RESPONDIÓ A FEIJÓO COMO SI ESTUVIESE "EN TWITTER"

Por otra parte, Fernández ha acusado al presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, de haber respondido a la carta de Feijóo "como si fuese un 'teenager' en Twitter".

Ayer domingo, Feijóo envió una misiva a Sánchez en la que le pedía reunirse la próxima semana con él para dialogar y evitar un "bloqueo" político y la "ingobernabilidad" de España.

El líder socialista le respondió con otra carta, en la que, además de rechazar esa reunión, le recordó los plazos que marca la Constitución española para la configuración de un Gobierno.

Para el líder popular en Cataluña, el jefe del Ejecutivo central recurrió a "aquello de los 'zascas' y estas cosas que no son demasiado institucionales": "Creo que la respuesta de Sánchez era la esperada en Sánchez".

Finalmente, preguntado por el futuro de Feijóo si no logra llegar a la Moncloa, Fernández se ha mostrado convencido de que seguirá liderando el PP porque lo ha vuelto a situar como primera fuerza política en España "de forma clara y contundente", algo que supone "un aval para poder continuar", y tiene el apoyo de la dirección. EFE

