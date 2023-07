El PP exige a Sánchez que asuma su derrota, "rectifique" y hable con Feijóo para garantizar la "gobernabilidad"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que asuma que es "el perdedor" de las elecciones del 23 de julio y "rectifique" su negativa a reunirse esta misma semana con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para entablar un diálogo destinado a garantizar la "gobernabilidad" de España, en vez del "bloqueo" y la "ingobernabilidad". Así se ha pronunciado la número dos del partido en una rueda de prensa en la sede nacional de la formación en la que ha subrayado que el PP no va a "tirar la toalla" y que Feijóo mantiene su intención se someterse a un debate de investidura como ganador de los comicios. "Somos muy tenaces", ha apostillado, tras denunciar que, a su juicio, la carta con la que Sánchez ha contestado a la misiva de Feijóo es una "absoluta falta de respeto a los españoles" y a "quien ha ganado las elecciones" En este contexto, Gamarra ha reivindicado no sólo su mayoría en el Congreso, sino también su mayoría absoluta en el Senado, la presencia del PP al frente de once gobiernos autonómicos y la mayoría de ayuntamientos y diputaciones provinciales.