El Ayuntamiento de Toledo alude a razones presupuestarias para no representar 'La Infamia'

Toledo, 31 jul (EFE).- La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, ha asegurado que la obra 'La Infamia', de la periodista mexicana Lydia Cacho, no se representará en el Teatro de Rojas, como estaba previsto, porque tiene un coste de 9.000 euros y hay otras cuestiones que cubrir.

En archivos sonoros remitidos por el Gobierno municipal, que conforman PP y Vox, Illescas ha rechazado que la obra se haya retirado de la programación del Teatro de Rojas, de titularidad municipal y en el que se iba a representar en diciembre, haya sido un ataque a la libertad de expresión, como ha denunciado esta tarde el grupo socialista en el Ayuntamiento de Toledo.

Illescas ha argumentado que la representación de la obra suponía "un coste presupuestario elevado, aunque pueda parecer que es un precio razonable", de casi 9.000 euros.

Y ha comentado: "No pongo en duda que sea una obra puntera y una obra de reconocido prestigio o renombre, pero lo cierto es que en este momento presupuestario del Ayuntamiento de Toledo no podemos permitirnos gastar casi 9.000 euros una obra de teatro cuando no tenemos consignación presupuestaria para otros asuntos", como los puntos violeta en las fiestas de la ciudad, que ha considerado "imprescindibles".

Asimismo, ha considerado que "es inadmisible el ataque frontal y directo a que está sometiéndose a este Ayuntamiento y, sobre todo a los profesionales y a las profesionales que trabajan en el Centro de la Mujer, que se han esforzado por hacer su trabajo, por llevar a cabo unas conversaciones buscando alternativas para que se puedan efectuar en las distintas políticas y las distintas medidas que se van a llevar a efecto".

Ha criticado "que se ponga en tela de juicio su profesionalidad y se indique que se trata y que obedece a criterios de censura".

"Esto es absolutamente injusto, injusto por falso y por ataque burdo", ha aseverado Illescas, quien ha advertido: "No vamos a consentir que se esté mintiendo a los ciudadanos, a los toledanos y las toledanas, diciendo que hay censura aquí, lo que no hay es dinero para gastarnos casi 9.000 euros en una obra de teatro cuando hay otras muchas cosas que cubrir".

Estas cuestiones no van a ser desatendidas, ha subrayado la edil, que ha apuntado: "Si este año no se puede hacer la obra de teatro se hará en otra ocasión, si procede, pero desde luego no podemos, no tenemos unos recursos ilimitados que nos permitan hacer todas las actividades que se puedan proponer o que se puedan valorar, sino que se tiene que elegir las que buenamente podemos permitirnos", ha explicado.

Illescas ha insistido en que "es absolutamente falso" que haya censura por parte del Ayuntamiento, y ha hecho hincapié en que quiere "que quede absolutamente desmentido desde ahora mismo y de cara al futuro", porque a su juicio "lo que no se puede es estar haciendo este uso torticero del lenguaje de la denominación, quedarse con las formas y estar mintiendo en relación con el fondo". EFE

