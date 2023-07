¿Desconexión vacacional? Sí, pero no de la protección de datos ni de la ciberseguridad

Madrid, 31 jul (EFE).- Las vacaciones están ligadas a los viajes, a la desconexión, a la tranquilidad de un libro o a nuevas experiencias gastronómicas, un cambio de rutinas que no debe extenderse ni a la protección de los datos personales ni a la ciberseguridad. No hay que bajar la guardia, algunos ciberdelincuentes no se van de veraneo.

La actividad estival hace que los usuarios suban más fotos a las redes sociales, que naveguen en webs de alquileres vacacionales o a la caza del mejor chollo. Por eso, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) y algunas empresas del sector ofrecen consejos para tener unas "vacaciones ciberseguras".

PIENSA DOS VECES ANTES DE SUBIR UNA FOTO

Piensa dos veces antes de compartir una foto o vídeo, dice la Aepd en su web. El verano hace que la cámara del teléfono tenga más trabajo de lo habitual: detalles de los lugares que se visitan, gente con la que se ha estado, fiestas a las que se acude, y subir esas imágenes (o todas) en una red social es algo habitual y entraña algunos riesgos.

"Te recomendamos que pienses en quién podrá ver tus fotos antes de pulsar el botón de compartir en tus redes sociales", apunta la Aepd, quien también destaca la importancia de evitar decir dónde se está.

"Compartir en internet fotografías de tus viajes o tu geolocalización puede dar información a los delincuentes para saber cuando no estás en casa. Ten cuidado también con subir imágenes de tus billetes o tarjetas de embarque, ya que sus códigos pueden ser utilizados para acceder a tus datos personales y conocer el destino y fechas de tu viaje".

El Incibe, que tiene la línea de ayuda 017, coincide: "no compartas toda tu vida en las redes. Tu privacidad es más importante que ganar unos 'likes'. Una foto o vídeo puede revelar mucha más información de lo que crees, como tu ubicación, el tiempo que vas a estar fuera de casa o alguna pista con la que un ciberdelincuente podría preparar el gancho perfecto para un ataque por ingeniería social".

Y por último, recuerda la Aepd, "si te pasas el día pegado al móvil, en internet o compartiendo todo lo que haces en tus redes, te perderás muchas cosas buenas de las vacaciones".

OJO A LAS WIFI ABIERTAS

Ambos piden desconfiar de las redes wifi abiertas. "Las wifi públicas son como un estanque de peces donde no sabes si puede haber algún tiburón acechando", resume el Incibe en su web.

Hay que minimizar su uso y en el caso de hacerlo no introducir contraseñas, no intercambiar información sensible, no conectarse al servicio de banca y no comprar por internet con ellas. Mejor navegar mediante el modo incógnito o usar una red privada virtual (VPN).

Muchos de los lugares de interés u hostelería utilizan códigos QR para acceder a la información. En este caso, explica el Incibe, hay que tener precaución a la hora de escanearlos y hacerlo de manera segura, por ejemplo con una herramienta gratuita para analizar la URL y verificar que es la correcta y no está manipulada.

Los riesgos de perder o de que nos roben el móvil o la tableta aumenta en la piscina o en lugares turísticos. "No solemos ser conscientes de la cantidad de datos e información personal que contienen", dice la Aepd, que aconseja hacer copias de seguridad de la información almacenada y no olvidar bloquear los dispositivos.

SENTIDO COMÚN

El Incibe pide a los usuarios desconfiar de los anuncios muy atractivos y con precios demasiados baratos o revisar cuidadosamente las descripciones de los apartamentos; si están escritos con prisas, errores gramaticales y parecen incompletos posiblemente sea un fraude.

Siempre es buen momento para actualizar las contraseñas, o al menos aquellas que protejan la información más sensible antes salir de vacaciones.

Y es que según un informe de NordPass, en 2022 la contraseña más utilizada en España fue 123456, seguida de 123456789, y ambas podrían descifrarse en menos de un segundo.

La compañía ESET hace estudios periódicos sobre las amenazas dirigidas a España, "hay algunos delincuentes que no descansan ni durante las vacaciones", recuerda.

Tanto los códigos maliciosos "Agent Tesla" como "Formbook" siguen protagonizando muchas de las campañas encaminadas a empresas y usuarios españoles con la finalidad de robar credenciales de acceso a varios de los servicios "online" con los que se trabaja día a día, detalla. EFE

