Coalición Canaria mantiene el veto a Vox y Sumar pero se considera más lejos de Abascal que de Díaz

La diputada electa de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha mantenido que su partido no alcanzará un acuerdo de legislatura con PSOE o PP a nivel nacional si en el Gobierno participa "la extrema derecha o la extrema izquierda", si bien ha considerado que con "la ultraderecha" mantienen una "distancia mucho mayor". Valido ha recordado en entrevistas en la Cadena Ser y Antena 3, recogida por Europa Press, que Coalición Canaria ha apoyado en el pasado al PP y al PSOE, por lo que no tienen una idea "prefigurada" y están dispuestos a hablar con los dos candidatos, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, respectivamente. Y ha reconocido que han mantenido "encuentros puntuales vía telefónica" con el PSOE y con el PP, pero que aún "no ha habido más contactos ni hay negociación abierta". "Estamos dispuestos a hablar, hablaremos tanto de un lado como del otro. No se ha producido ninguna conversación que vaya más allá. Entiendo que para que se produzca, alguno de los dos tendrá que sumar lo suficiente para poder ponerse a negociar el voto de esta diputada", ha añadido. Al ser preguntada si para ella Vox y Sumar son lo mismo, ha manifestado que "no es una cuestión personal" y ha recordado que en la última legislatura Coalición Canaria ha apoyado iniciativas nacidas de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Con "la ultraderecha mantenemos una distancia mucho mayor, no hemos votado jamás nada con Vox", ha matizado, por lo que ha reconocido que están más alejados "de uno (Abascal) que de la otra (Díaz)". La diputada ha afirmado que "determinadas posiciones de los extremos no son buenas en ningún caso" y ha recalcado que Coalición Canaria se mueve "en la centralidad y el equilibrio".