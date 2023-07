Alejandro Fernández (PP) descarta "categóricamente" negociar con Puigdemont una investidura

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha descartado "categóricamente" que el PP negocie con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont una investidura del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo. En una entrevista en Catalunya Ràdio de este lunes recogida por Europa Press, ha hecho extensiva su negativa a Junts, al erigir a Puigdemont como su "máximo dirigente". Fernández ha considerado que "se han malinterpretado" las declaraciones en las que el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, se mostraba abierto a hablar con Junts dentro de la Constitución, y las ha calificado de genéricas. Ha lamentado que "el mismo Puigdemont se sitúa fuera de los términos" en los que los 'populares' consideran que se puede establecer un diálogo. CARTAS SÁNCHEZ - FEIJÓO El dirigente del PP catalán ha acusado al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, de responder "como si fuera un 'teenager' en Twitter" a la misiva en la que Feijóo le invitaba a reunirse esta semana para evitar el bloqueo y la ingobernabilidad en España. Sánchez ha declinado su invitación y le ha emplazado a reunirse tras la constitución de las Cortes, como con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios. Fernández ha abogado por que Feijóo abra conversaciones con quien considere necesario para estudiar pactos de investidura, para lo que cree que está legitimado al haber ganado las elecciones. "Es evidente que está muy complicado, al menos no le podrá acusar nadie de no haberlo intentado", ha opinado, y si bien ha convenido en que algunas fuerzas políticas han descartado la opción 'popular', ha dicho que después nunca se sabe. Ha calificado de inimaginable hace unos años el resultado del PP en Cataluña y ve una cantidad considerable los votos recabados --más de 467.000--, más que ERC y Junts, ha destacado, por lo que ha advertido: "A nosotros una repetición electoral no nos da ningún miedo". Ha defendido que los acuerdos alcanzados con Vox en gobiernos autonómicos y municipales "no ponen en riesgo absolutamente nada, ningún principio constitucional" y ha dicho que la presencia de 'populares' en los ejecutivos son garantía de crecimiento económico.