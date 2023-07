Alegría (PSOE) pide a Feijóo aclarar los "detalles" de la reunión "secreta" con Abascal: "No se escondan"

La ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, ha reclamado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare "los detalles" de la reunión "secreta" que mantuvo con Santiago Abascal a mediados de la semana pasada. "No se escondan", ha pedido. El presidente 'popular' y el líder de Vox mantuvieron un encuentro la semana pasada para analizar el escenario abierto tras las elecciones generales celebradas el 23 de julio. El resultado de los comicios no permite la suma de ambas formaciones para gobernar. En respuesta a un mensaje publicado en Twitter por Feijóo, en el que advierte al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de que no va a aceptar que se convierta "en minoría" a "la mitad" de los españoles, Alegría ha pedido al líder 'popular' que "primero" aclare los detalles de "esa reunión secreta" con Vox. "Sabemos que se avergüenza de las fotos con su aliado Abascal, pero luego acuerdan recortes de derechos allí donde gobiernan sin contemplación ni rubor", ha agregado Alegría a través de la citada red social, en alusión a las comunidades autónomas en las que PP y Vox han llegado a acuerdos de gobierno, como en la Comunidad Valenciana o Extremadura. "No se escondan", ha pedido.