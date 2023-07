Adanero (PP) seguirá denunciando el "blanqueamiento" de Bildu por Sánchez, que ha cruzado "todas las líneas rojas"

El diputado electo del PP Carlos García Adanero ha avanzado este lunes que mantendrá en el Congreso su denuncia del "blanqueamiento" que, a su juicio, ha realizado a favor de EH Bildu el PSOE de Pedro Sánchez, al que ha acusado de sobrepasar "todas las líneas rojas" con tal de lograr apoyos para continuar en el Gobierno. Adanero ha considerado un "auténtico despropósito" que el presidente del Gobierno en funciones esté dispuesto a dejar la gobernabilidad del país en manos de Bildu, ERC o Junts, partidos que tienen como objetivo, "y no lo esconden", "debilitar" a España. "Por desgracia, Sánchez tiene muy claro que quiere ser presidente y le da igual el precio a pagar", ha censurado en declaraciones a COPE y Antena 3, recogidas por Europa Press, después de conseguir un escaño tras el recuento del voto de los españoles residentes en el extranjero, que deja al PP con 137 diputados y al PSOE con 121. Adanero ha lamentado que Sánchez "ha conseguido ante su electorado blanquear a Bildu" y ha añadido que en la nueva legislatura no cesará personalmente de referirse al "problema del blanqueamiento" como ha venido haciendo en los últimos cuatro años. Y ve de mal gusto que el expresidente catalán Carles Puigdemont, de Junts, sea el "árbitro" de la política española y "se esté chuleando" al ser sus siete escaños en el Congreso fundamentales para la investidura. "Lo hemos visto con ERC y Bildu" en la última legislatura "y se suma ahora otro a la banda, Junts", ha indicado. "Sánchez va a darles todo lo que le pidan", ha sostenido, para asegurar que lo que no va a hacer el líder socialista es plasmar por escrito las cesiones, sino que será mediante "fórmulas imaginativas", recordando en este sentido la derogación de la sedición o la rebaja de la malversación. INTERCAMBIO DE CARTAS El diputado, que ha celebrado haber arrebatado con el suyo un escaño al PSOE, ha calificado de "oportuna" la carta que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, envió a Sánchez invitándole a reunirse esta semana para hablar y evitar el bloqueo. Tras recalcar que Feijóo va a intentar que España sea gobernable, Adanero ha criticado la respuesta que ha ofrecido Sánchez, que ha declinado la petición de reunirse, emplazando al líder del PP a hablar pero una vez constituidas las Cortes el 17 de agosto. "La respuesta es típica de Sánchez", ha asegurado Adanero, que ha respaldado que Feijóo lo intente, porque haber ganado las elecciones le pone en la "obligación" de no dejar que la gobernabilidad dependa de quienes quieren debilitar al país, ha insistido, frente a un Sánchez que "ha sido capaz de pasar todas las líneas rojas". Por otra parte, Adanero ha vaticinado que en Navarra al final habrá un gobierno como el actual, presidido por el PSOE y con Bildu "apoyando". "Desde luego, porque si no, no les sale", ha expresado.