Xavi: "Fermín López hoy ha marcado la diferencia; nos podría ayudar mucho esta temporada"

Dallas (EE.UU.), 29 jul (EFE).- Xavi Hernández, tras la goleada por 3-0 del Barcelona al Real Madrid en un clásico de pretemporada en Dallas (EE.UU.), destacó este sábado la gran actuación del joven Fermín López, que firmó un tanto espectacular y dio una asistencia.

"Me gusta lo que veo de Fermín. Me gusta su desparpajo, que se atreve, que no tiene miedo, que pide el balón, que juega fácil y sencillo, que tiene último pase. Y hoy ha marcado la diferencia", aseguró el entrenador del Barcelona en una rueda de prensa.

"Ha hecho un golazo con la zurda y ha dado una pase con la diestra. Es un futbolista que nos podría ayudar mucho de cara a la temporada", añadió.

Ousmane Dembélé en el minuto 15, tras una perfecta jugada de estrategia, Fermín López, con un espléndido zurdazo en el 85, y Ferran Torres, a pase del mencionado López en el 91, marcaron los tantos del Barcelona.

"Desde mi punto de vista el partido ha sido igualado. Ha habido momentos de todo y en muchos momentos hemos dominado el partido, que es lo que nos gusta (...). Eso es lo que queremos y más contra un rival que vive mucho de las contras y las transiciones. Es un rival muy físico, mucho. Puede ser ahora mismo el rival más físico del mundo", reflexionó Xavi

"El resultado es muy favorable para nosotros pero ni hoy hemos jugado tan tan bien ni el otro día tan tan mal", opinó sobre la derrota del miércoles por 5-3 ante el Arsenal.

Respecto al duelo contra el Madrid, que estrelló cinco balones en la madera, Xavi dijo que el 3-0 final podía resultar "engañoso".

"El Madrid también ha tenido muchas ocasiones y tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo con este resultado", afirmó.

Sobre Fermín López, que se estrenó además como goleador con el primer equipo del Barcelona, el entrenador contó que le pide "que intente cosas, que chute fuera del área, que utilice las dos piernas" y aseguró que ese talento que tiene en el último tramo del campo es "un poco" lo que les "faltó la temporada pasada".

"Tiene los dos perfiles: puede jugar en la izquierda, en la derecha, de extremo falso viniendo a dentro... Es un futbolista que a mí personalmente me gusta, le veo personalidad. Tiene 20 años pero tiene personalidad, ganas, hambre. Y eso es importantístimo", dijo.

También elogió a Dembélé, cuyo nombre ha sonado en los rumores recientemente como posible salida en el club blaugrana.

"Yo he dicho muchísimas veces que le veo potencial para ser el mejor jugador del mundo en su posición", explicó Xavi, quien situó al atacante como "un futbolista importantísimo para el equipo" y dijo que le ve "feliz" y "contento" en el Barcelona.

Por último, Xavi expresó su deseo en que "ojalá" el Barcelona se pueda "reforzar un pelín más" antes del cierre del mercado de fichajes y puso como ejemplo que el Madrid tiene una plantilla más amplia que la de los culé. EFE

