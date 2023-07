Temas del día de EFE España del lunes 31 de julio de 2023

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Después de que el escrutinio general haya confirmado que el PP ha obtenido 137 escaños en el Congreso y que Pedro Sánchez necesita el sí de Junts para ser investido, el líder socialista y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, siguen firmes en sus diferencias sobre la formación de Gobierno, escenificadas en sendas cartas que se han enviado este domingo.

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Los diputados y senadores elegidos en las elecciones del 23J empiezan a acudir al Congreso y el Senado para entregar sus credenciales y para hacer sus declaraciones de actividades y confirmar que no presentan incompatibilidades, un procedimiento parlamentario que deben hacer antes de que el 17 de agosto se constituyan oficialmente las Cortes Generales.

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Los expresidentes autonómicos socialistas Guillermo Fernández Vara, Ximo Puig, Francina Armengol y Concha Andreu, junto a Javier Lambán, aún en funciones, desembarcarán esta nueva legislatura como diputados o senadores en unas Cortes reflejo del nuevo mapa territorial del PSOE, donde el PSC coge fuerza.

ELECCIONES GENERALES JXCAT (ANÁLISIS)

Barcelona - Los siete votos de JxCat en el Congreso serán claves para decidir si Pedro Sánchez puede ser nuevamente investido presidente del Gobierno o España se ve abocada a una repetición electoral. ¿Qué incentivos tiene el partido de Carles Puigdemont para negociar la investidura? ¿Puede tener la tentación de bloquearla? ¿Qué motivos pueden pesar más en la decisión final? Roger Mateos

LA GOMERA APAGÓN

Santa Cruz de Tenerife - Los equipos técnicos se emplean a fondo para reponer el suministro eléctrico en La Gomera, que a última hora del domingo afectaba a más de 14.000 abonados de Endesa después de que, de madrugada, un incendio en la central térmica de El Palma ocasionara un apagón en la isla.

SENTENCIA VILLAREJO

Madrid - El comisario José Manuel Villarejo, condenado a 19 años de prisión por el caso Tándem, y su socio Rafael Redondo, condenado a 13 años, están citados en la Audiencia Nacional para una visitilla solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para decidir sobre su ingreso en prisión.

ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta mayo, sin contar con las corporaciones locales, después de que hasta abril se redujera un 52 % interanual, y se situara en 4.282 millones de euros que equivalen al 0,30 % del PIB.

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid.- La factura de la luz del mercado regulado o PVPC rondará en julio los 50 euros, la mitad de lo que se pagó hace justo un año, en plena crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, aunque se mantendrá por encima del precio registrado en el mismo mes de 2020, el año de la pandemia. YANES

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid - El Ministerio de Igualdad ha convocado para este martes al comité de crisis para analizar los últimos crímenes por violencia de género después de un mes de julio en el que seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y un caso más, ocurrido este domingo en Barcelona, está pendiente de confirmación oficial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Málaga - El fundador de VirusTotal y artífice de la apuesta de Google por Málaga, Bernardo Quintero, está convencido de las oportunidades que abre la inteligencia artificial: "Trabajando juntos podremos aprovechar la IA para que nuestro mundo digital sea más seguro". Por María del Mar Domínguez.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

València - El aumento incontrolado de la temperatura del mar en los últimos años implica un incremento de la vida microscópica y paralelamente una reducción del oxígeno disponible para el resto de especies, que se acaban viendo amenazadas, según ha manifestado a EFE el director de Consultoría medioambiental de Global Omnium, Alejo Muruaga.

CINE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - Conversar con el avatar de Carl Sagan, escuchar un cuento que cambia según la reacción del oyente o ver una película creada en tiempo real en función de las emociones del público son algunas de las prestaciones de "Emotional Films", una nueva herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada en Navarra.

MODA TENDENCIAS (CRÓNICA)

Madrid - No solo de la subculturas se inspira la moda, sino también de otros grupos sociales, y de este concepto bebe la estética "preppy", que alza como tendencia una moda que reconvierte lo clásico en vanguardia a través de estilismos de inspiración colegial y aire deportivo. Por María Muñoz.

AGENDA INFORMATIVA

POLITICA

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa. Transmisión n vivo por redes sociales del PP. Sede nacional (C/ Génova, 13) (Video) (Foto)

10:30h.- Santander.- UE PRESIDENCIA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura el curso “España en el Mundo: la presidencia Española del Consejo de la UE”, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y visita, a las 12.30 horas, la exposición “Roma, siempre Roma: infinitas formas. Mujeres de la Academia de España en Roma en las artes visuales”, en la sede de la Fundación Enaire en las naves de Gamazo. Palacio de La Magdalena. (Vídeo) (Foto) (Texto)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox. C/ Bambú, Nº 12. (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Mutriku (Gipuzkoa).- PARTIDOS PNV.- El presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, participa en un acto organizado con motivo del 128 aniversario de la organización municipal jeltzale de Mutriku. Beheko Plaza.

13:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARLAMENTO CANARIAS.- Toman posesión del cargo los diputados que sustituyen a José Antonio Valbuena (PSOE), Australia Navarro (PP) y Pedro San Ginés (CC), que han sido elegidos senadores por la Comunidad Autónoma. Parlamento de Canarias.

20:00h.- Villagonzalo (Badajoz).- MEMORIA HISTÓRICA.- Acto de homenaje a los hermanos Salvador y Manuel del Amo Jiménez, cuyos restos mortales llegan a Villagonzalo 82 años después de la muerte de ambos, en 1941, en la prisión franquista de Orduña (Vizcaya). Casa de Cultura.

20:00h.- Motril (Granada).- REY BALDUINO.- El rey Felipe de Bélgica asiste en Motril (Granada) a la inauguración del memorial en recuerdo de su tío Balduino, quien ocupó el trono durante 42 años y de cuyo fallecimiento se cumplen 30 años, en un acto al que también asistirá la reina Sofía. Residencia Astrida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO. Turespaña publica la nota de capacidades aéreas de agosto.

10:00h.- Cáceres.- TRANSPORTE SANITARIO.- Concentración de trabajadores de Ambuvital, la concesionaria del transporte sanitario terrestre de Extremadura, para reclamar un convenio digno. Hospital San Pedro de Alcántara. (Texto)

11:00h.- Logroño.- TRABAJO AUTÓNOMO.- El presidente nacional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, analiza la situación de este colectivo, las pensiones y el "kit" digital. UGT. Luisa Martín Lacalle, 1. (Texto)

11:00h.- Granada.- LUZ APAGONES.- La Subdelegación del Gobierno acoge la reunión de la Comisión interadministrativa de seguimiento de los cortes de luz, en la que participarán, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados y el presidente de la Diputación Provincial, Francis Rodríguez, entre otras autoridades y representantes de la empresa Endesa. Subdelegación del Gobierno en Granada.

11:00h.- Santander.- ONCE RESULTADOS.- El delegado de la ONCE en Cantabria, Oscar Pérez López, y el presidente del Consejo Territorial, Sergio Olavarría, presentarán los resultados del Grupo Social ONCE de 2022. Sede de la ONCE, C/ Burgos, 3.

12:00h.- Madrid.- EURÍBOR JULIO.- Tasa mensual del euríbor, el interés más utilizado en España para calcular las hipotecas.

17:35h.- Palma.- MELIÁ RESULTADOS.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores publica los resultado del semestre de Meliá Hotels International.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- SENTENCIA VILLAREJO.- El tribunal de la Audiencia Nacional que ha condenado a 19 años de prisión al comisario José Manuel Villarejo lo ha citado a él y a su socio Rafael Redondo para decidir sobre su posible ingreso en prisión Audiencia Nacional. C/ García Gutiérrez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Barcelona.- JUSTICIA "PROCÉS".- Concentración convocada por entidades soberanistas en apoyo a Dani Gallardo, condenado por las protestas contra la sentencia del "procés" en Madrid. Pg. Lluís Companys. (Foto)

SOCIEDAD

10:15h.- València.- TURISMO DISCAPACIDAD.- La consellera de Turismo, Nuria Montes, visita, junto con la directora de Fesord Comunitat Valenciana, Amparo Minguet, la oficina Tourist Info de la plaza del Ayuntamiento de València para conocer el servicio piloto de videointerpretación para la atención a turistas con discapacidad. Tourist Info, plaza del Ayuntamiento, 1. (Texto)

11:00h.- València.- VALÈNCIA SOLIDARIDAD.- La alcaldesa de València, María José Catalá, participa en el acto de recepción a las niñas y niños saharauis acogidos en el programa "Vacances en pau". Ayuntamiento. (Texto)

12:00h.- Oviedo.- UNIVERSIDAD SIERO.- El alcalde de Siero, Ángel García, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, firman el convenio para la creación del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial. Sala de Prensa del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. (Texto)

13:30h.- Barcelona.- POBREZA ALIMENTOS.- El Banco de Alimentos de Barcelona acepta la recaudación de leche conseguida gracias a una campaña impulsada por el Puerto de Barcelona en colaboración con la Kings League Infojobs C/ Motors, 122 (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- Arnedo.- TOROS ARNEDO.- Presentación del cartel de la próxima feria taurina del Zapato de Oro 2023 de la ciudad riojana de Arnedo. Ayuntamiento. (Texto)

11:30h.- Logroño.- SIERRA SONORA.- Presentación del cabeza del cartel de la programación musical de la tercera edición del festival Sierra Sonora, previsto en Viniegra de Abajo del 9 al 13 de agosto. Colegio de Ingenieros Industriales. San Bartolomé, 1. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- JAZZING FESTIVAL.- El Jazzing - Festival de Jazz de Sant Andreu presenta la programación de su décima edición. Fabra i Coats. Carrer de Sant Adrià, 20. (Texto)

13:00h.- La Oliva (Fuerteventura).- MÚSICA BLUES.- El Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) presenta la 17 edición de su Festival Internacional de Blues y Jazz. Ayuntamiento. EFE

