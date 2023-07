Los diputados electos podrán presentar sus credenciales en el Congreso a partir de mañana

Los 350 diputados elegidos en las elecciones generales del 23 de julio podrán presentar sus credenciales en la Cámara Baja a partir de este lunes, si bien se espera que el grueso lo haga la semana siguiente. Antes de acudir a la Cámara Baja para hacer este trámite, los electos deben recoger el documento que les acredita como tales en las juntas electorales provinciales de las circunscripciones por las que fueron elegidos. Estos órganos irán emitiendo estas credenciales a medida que finalicen el escrutinio general de los votos emitidos el 23 de julio, que son objeto de un doble recuento. El primero ya se hizo en las mesas electorales nada más cerrarse los colegios y el segundo arrancó el viernes en las juntas electorales provinciales y debe estar finalizado a más tardar este lunes. PRIMERO, EL VOTO CERA Ahí se contabilizan ya las papeletas enviadas desde el extranjero, el conocido como voto CERA (de los inscritos en el Censo de españoles residentes ausentes). Conforme vayan finalizando el recuento, las juntas electorales provinciales empezarán a expedir las credenciales que los electos deben entregar en el Congreso. La proclamación oficial de todos los electos se puede prolongar hasta el 9 de agosto, una vez estén resueltas las reclamaciones que se pudieran plantear. Así las cosas, se espera que la mayoría de diputados se acerquen a la Carrera de San Jerónimo para entregar sus credenciales a partir de la segunda semana de agosto. Podrán hacerlo hasta el día 16 de ese mes, la víspera de la constitución de la Cámara, prevista para el día 17 a las 10 de la mañana. Las personas elegidas para ocupar un escaño podrán acudir a la Cámara entre las 09.30 y las 15.00 horas para realizar todos los trámites previos a la obtención plena de su condición de diputados que lograrán cuando juren o prometan acatar la Constitución en la sesión constitutiva. DECLARACIONES DE BIENES, INTERESES Y ACTIVIDADES Además de entregar sus credenciales y hacerse la foto para su ficha parlamentaria los electos tendrán que rellenar las declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos. En la primera tendrán que dar cuenta de su patrimonio, en la segunda detallar las actividades que prevén llevar a cabo al margen de la Cámara y en la tercera informar de sus intereses particulares y profesionales anteriores, especificando de qué empresas venían cobrando hasta ahora. Cuando se trate de actividades por cuenta ajena deberán precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad. También han de informar de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí en el último lustro, incluyendo los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés. PRIMERA NÓMINA, A FINALES DE AGOSTO Todos ellos cobrarán un mínimo mensual de 4.085,64 euros que tendrán en sus cuentas a finales de agosto. En esa primera nómina se incluirá además la parte proporcional del sueldo correspondiente a los días que median entre el 24 y el 31 de julio. La asignación básica será de 3.126,89 euros brutos al mes, igual para todos los diputados, a la que se suman complementos en función de su papel en la Cámara y una indemnización neta (sin impuestos) por gastos derivados de su actividad parlamentaria en la capital: 958,75 euros al mes para los electos por Madrid y 2.008,61 euros para el resto. Los nuevos diputados, además del citado 'salario base', y las indemnizaciones para gastos de representación podrán recibir una serie de complementos para gastos de representación y de libre disposición en función del cargo parlamentario que desempeñen. Los máximos son los que perciben los portavoces de los grupos parlamentarios (2.969,4 euros al mes) y los cuatro vicepresidentes de la Cámara (3.258,85), hasta llegar a los 10.181,99 euros extra que se reservan a la Presidencia de la Cámara. El Congreso cubrirá además los gastos de transporte de los diputados abonando directamente el precio del billete a la empresa transportista, a no ser que los parlamentarios utilicen su propio vehículo, para lo que se les abonarán 0,25 euros por kilómetro siempre que el desplazamiento esté debidamente justificado. BONO TAXI DE 3.000 EUROS AL AÑO Los que no tengan coche oficial tendrán a su disposición, como viene ocurriendo desde el año 2006, una tarjeta para sus desplazamientos en taxi por Madrid con un límite de 3.000 euros anuales. Los diputados que ya tenían escaño y logren renovarlo podrán seguir utilizando los teléfonos iPhone que tenían en la anterior legislatura y los nuevos también recibirán sus correspondientes terminales. A principios este año el Congreso adquirió una nueva remesa de teléfonos móviles para los diputados --iPhone 14 Pro, con 512 GB de capacidad--. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Cámara cuenta con terminales suficientes para suministrar el mismo modelo a quienes ahora se estrenen en la institución. Quienes conserven su escaño podrán continuar con los iPad que utilizaron en la anterior legislatura, pero los nuevos tendrán que esperar para tener los suyos hasta que la Cámara convoque un nuevo concurso para su adquisición.