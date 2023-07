Juanma Moreno: "Tenemos que reunificar el centro derecha. Se logró con CS y se logrará con Vox"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha defendido la necesidad, a su juicio, de "reunificar" el espacio de centro derecha para poder gobernar en España, y al respecto ha sostenido que "se ha logrado con Ciudadanos (CS) y se logrará con Vox". Así lo traslada el presidente andaluz en una entrevista publicada este domingo, 30 de julio, en el diario 'El Mundo', recogida por Europa Press, en la que afirma que "no hay proyecto político sin el centro", y "la derecha no gobernará nunca 'per se'". "Gobernará el centroderecha. Sólo podemos hacerlo desde una amplia franja, que va desde los socioliberales hasta los conservadores. Tenemos que reunificar ese espacio", incide Juanma Moreno. El presidente de la Junta defiende también que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido "el claro vencedor" de las elecciones generales del pasado domingo, 23 de julio, pero al PP le ha quedado por cumplir "otro objetivo", el de "conseguir una mayoría suficiente para gobernar tranquilamente". Según argumenta, ante estas elecciones "ha habido un partido político que ha sido un instrumento muy útil para los intereses de Sánchez", Vox, cuya campaña, en opinión de Juanma Moreno, "ha sido claramente movilizadora del independentismo y del socialismo". Al respecto, el líder del PP-A pone de relieve que el PSC, Sumar, ERC y Junts han aventajado en 32 escaños a la suma de PP y Vox en los comicios del 23J en Cataluña, algo que vincula a las declaraciones del candidato de Vox, Santiago Abascal, cuando "dijo que van a volver las tensiones a Cataluña y que hay que aplicar un [artículo de la Constitución] 155 probablemente más duro". "A partir de ahí se produce una movilización. Cuando tú le dices: 'Aquí se va a liar', el catalán medio piensa, 'Oye, yo no quiero más lío'. Y se produce una transferencia de voto de una parte del independentismo y del nacionalismo al PSC, como voto útil. Y, después, una movilización del PSC", continúa razonando Moreno, para quien "Vox ha errado claramente en su campaña, y prueba de ello es que ha perdido 19 escaños" respecto a los comicios de noviembre de 2019. "No ha sintonizado ni siquiera con sus votantes clásicos", remacha. Moreno defiende que el PP ha intentado "marcar diferencias con Vox, pero es muy difícil", porque "la hipérbole de Vox siempre vende más", y "cada vez que abre la boca Vox tienes a todo el PSOE y a todas sus terminales mediáticas hablando de eso", según lamenta el líder de los 'populares' andaluces, para quien el PP no debe dejarse "nunca arrastrar por influencias de ningún partido", tampoco Vox. El presidente de la Junta defiende en esta entrevista que el liderazgo de Feijóo "no está cuestionado" en el PP, y que su discurso y el de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tienen "matices" distintos, porque "hay una realidad social distinta" en Andalucía respecto al territorio madrileño, pero "ambos discursos son compatibles y son totalmente complementarios", según defiende Moreno. El líder del PP-A sostiene que su partido "tiene suficiente historia, trayectoria, capacidad y proyección para nunca mirar por el espejo retrovisor a nadie", y debe "defender lo que siempre ha defendido", que "es a las clases medias y populares", según abunda Moreno, que opina que el PP "tiene que marcar su posición, que es evidentemente mucho más permeable, mucho más transversal, mucho más en línea con lo que es España" que la de Vox. De igual modo, Moreno señala que hay dirigentes de Vox que "hacen declaraciones que son muy duras y que son muy difíciles de digerir en pleno 2023, en todos los sentidos", como en relación a la violencia machista o la lucha contra el cambio climático, según cita como ejemplos. "CON ESTE PSOE UNIPERSONAL NO NOS PODEMOS ENTENDER" También afirma Moreno en esta entrevista que "España lo que necesita es que el PP y el PSOE hablen, que lleguen a acuerdos", pero "eso ahora mismo es imposible", según advierte el presidente de la Junta de Andalucía, que ve ahora mismo al PSOE como "un partido unipersonal donde no existe la disidencia" y su secretario general, Pedro Sánchez, "dicta las reglas". "Con este PSOE unipersonal no nos podemos entender", asevera el presidente del PP-A, quien en esa línea sostiene que "si los socios" del PSOE "van a ser Junts, Bildu, Esquerra y BNG, eso hace incompatible llegar a acuerdos con el PP", y avisa de que "pactar con partidos volátiles e inconstitucionales tendrá un grave perjuicio para los españoles". UNA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ "IMPOSIBLE O INDIGNA PARA LOS ESPAÑOLES" Así, Moreno augura que, "por lo pronto, encima de la mesa" de posible negociación con esos partidos "va a haber una amnistía" y, "lo segundo, un referéndum", según sigue pronosticando el presidente de la Junta, que afirma también en esta entrevista que, "con los resultados definitivos" del 23J tras el recuento del voto de españoles residentes en el extranjero, "y una vez que (Carles) Puigdemont es imprescindible, la investidura de Sánchez es imposible o indigna para los españoles". Además, el dirigente andaluz señala que "antes existía CiU, que era nacionalista y de centroderecha", y con la que "podíamos llegar a acuerdos, pero ahora ya no hay nacionalistas, son todos independentistas radicales". De igual modo, Moreno opina que el PP debe "hacer un esfuerzo muy importante en Cataluña", donde "quizás a lo largo de los últimos años no hemos sabido cuajar un proyecto político que el catalán medio identifique como suyo", un "proyecto constitucional, pero que salga en defensa de la personalidad y del autogobierno que tiene una comunidad como Cataluña", agrega el presidente andaluz, que lamenta que los 'populares' "no hemos sido capaces" de captar a "catalanes que son catalanistas pero que no son independentistas". Moreno también sostiene en esta entrevista que Pedro Sánchez "es un gran derrotado" y "ha fracasado" en las pasadas elecciones, y "va a ser el primer presidente, si lo consigue, perdiendo", y "con un pacto antinatura y antiprogreso" que auguraría una "legislatura corta". "CUIDAR LAS RELACIONES CON EL PNV" Frente a ello, el líder del PP-A proclama que Feijóo "tiene un capital político para diseñar entre todos un nuevo plan para el objetivo de gobernar España. Y lo vamos a conseguir", augura, quien ante una posible repetición de elecciones defiende que el PP debe "conseguir más sufragios" que los logrados el 23J, para lo que apuesta por "crecer por el centro". También opina Moreno que el PP tiene "la obligación de tener buenas relaciones con la mayoría de fuerzas políticas en nuestro entorno", y "tenemos que cuidar las relaciones con el PNV", un partido que, según añade, "está en modo campaña, por las elecciones vascas de 2024, y mirando todo el rato por el espejo retrovisor lo que hace Bildu", y "por eso no quiere vincularse unos meses antes de sus elecciones al PP, para evitar que luego saque rédito Bildu". Finalmente, el líder del PP-A dice tener "absolutamente claro" que Feijóo "va a seguir de presidente del PP", porque "tiene el apoyo incontestable no sólo de la militancia, sino de los dirigentes", y anuncia que si Sánchez es reelegido presidente "y privilegia a unos españoles sobre otros, Andalucía hará valer todo su peso político y demográfico para ser dique de contención de esa deriva".