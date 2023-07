Illa (PSC) rechaza repetir elecciones y cree que se articulará una mayoría a favor "de avanzar"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha rechazado repetir las elecciones generales al considerar que no son positivas para nadie, y cree que "habrá suficiente madurez en los diferentes actores políticos como para encontrar la articulación posible de esta mayoría plural y diversa en favor, en el caso de Cataluña, de la convivencia, del diálogo y de avanzar". En una entrevista en el diario 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, ha descartado un gobierno PSOE-PP: "Está descartado. Desde mi punto de vista no procede". Preguntado por si ve opciones de acuerdo con Junts con la petición de amnistía y referéndum, ha respondido que "Cataluña ha dicho no a un gobierno de la derecha, y sí a una España plural y diversa", pero ha añadido que existe un marco de convivencia que fija unas normas de juego que deben respetarse dentro del Estado de derecho. "Con este voto muy mayoritario a Sánchez y a sus política se ha votado por la convivencia, el diálogo y la concordia. Esto se ha expresado de una forma contundente y nítida en Cataluña. Este es el camino que nos pide la sociedad catalana que sigamos avanzando", ha añadido. EJERCICIO DE DIÁLOGO Y ENTENDIMIENTO Por eso, el primer secretario del PSC ha añadido que Junts, ERC y comunes, que "son partidos muy importantes en el escenario catalán" junto al PSC, deben hacer un ejercicio de diálogo y de entendimiento. Preguntado por si le gustaría que Junts entrase en el Ayuntamiento de Barcelona, ha respondido que la decisión le corresponde al alcalde Jaume Collboni. DESCARTA MOCIÓN DE CENSURA Y ADELANTO ELECTORAL EN CATALUNYA Ha descartado presentar una moción de censura al Govern de Pere Aragonès y, preguntado por un adelanto electoral en Cataluña, ha respondido que la legislatura tiene unos tiempos y que es partidario de respetarlos. "Nos parece que no se están haciendo las cosas tan bien como deberían hacerse, pero el presidente Aragonès dice que él se ve con capacidad para continuar, en los tiempos en los que estamos sería mejor tener un Govern con más apoyos parlamentarios y más estables, por lo que el PSC seguirá construyendo y pensando en Cataluña", ha añadido. Sobre si volverá a pactar los Presupuestos de la Generalitat con ERC, ha explicado que hay voluntad para ejecutarlo y que su partido no quiere bloquearlos: "Ya veremos cómo van las cosas y habrá tiempo de hablar del ejercicio siguiente a finales de año. Nuestra actitud es de construcción de una alternativa con voluntad de ayuda, pero nunca de bloqueo".