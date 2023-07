“Grey Infinity” se presenta en San Sebastián ya como aspirante al Premio 'Gobierno Vasco'

San Sebastián, 30 jul (EFE).- El potro de 3 años “Grey Infinity”, reciente compra en Francia de Arturo San José y que este domingo se presentaba en España, ha ganado tras una bonita lucha en los 1.400 metros del premio Gipuzkoa de Moda, una de las dos preparatorias clásicas para la gran milla de la temporada del hipódromo donostiarra, el 'Gobierno Vasco', que disputará el domingo 20 de agosto.

Montado por el cántabro Alejandro Gutiérrez Val, sin paso cómodo recta de tribunas, vino a entablar una larga lucha con “Romeo”, que había atacado tras el giro. Por tan sólo medio cuerpo se decidió el cabeza a cabeza a favor del pupilo que ahora entrena Ion Elarre en San Sebastián.

En la segunda de las previas, en este caso reservada a los caballos de edad (4 años o más), se impuso con un recorrido muy valiente el siempre cumplidor “Something”, que con el portugués Ricardo Sousa en la silla fue capaz de repeler el ataque de otro debutante en nuestro país, “Noisy Night”, hasta ahora corredor en Inglaterra, y del favorito “Raiku”.

El preparador donostiarra Guillermo Arizkorreta, responsable de los caballos de las cuadras Mediterráneo, El Factor Sorpresa y Rocío, respectivamente, firmaba un meritorio trío en este premio El Diario Vasco.

La otra prueba destacada del día era el Critérium Nacional, para potros de 2 años nacidos y criados en España, sobre 1.400 metros, y donde el semental “Plantagenet” copó la gemela con sus hijos “Joker” y “Lolita’s Plan”, con las montas respectivas del checo Václav Janácek y Borja Fayos.

En el doble hándicap de 2.200 metros, los vencedores han sido “Tesla”, con la francesa Lucie Castillon, y “Sisón”, con Victoria Alonso.

La Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 1 – 3 – 6 – 6 – 1/10 – 8. En la Lototurf, el caballo ganador es el 6. El único retirado de la jornada se registró en la quinta carrera, “King of Jungle”, que debía lucir el número 1. Al no correr, las apuestas efectuadas sobre él pasaban a ser defendidas por el caballo con la mantilla más alta, en este caso la 10, precisamente la de “Something”. Y por eso son válidos tanto el 1 como el 10 en la quinta casilla del boleto de la apuesta nacional Quíntuple Plus. EFE

1010020

fg/asc