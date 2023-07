Fermín López y su golazo al Real Madrid: "Le he pegado con el alma y me ha salido bien"

Dallas (EE.UU.), 29 jul (EFE).- Fermín López, fantástico con un tanto y una asistencia para el Barcelona en el amistoso en Dallas (EE.UU.) que se llevó por 3-0 ante el Real Madrid, aseguró este sábado que está viviendo "un sueño" y que le pegó "con el alma" en su espléndido golazo.

"La verdad es que para mí es un sueño, aún no me lo creo. Estoy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. Es pretemporada y aún queda mucho y estoy muy contento de ayudar al equipo", dijo el joven en zona mixta a la cadena TV3.

"He cogido el balón, he visto portería, he tirado para adelante, le he pegado con el alma y me ha salido bien", afirmó.

López también dijo que, celebrando el gol, se acordó de su familia y de su pueblo (El Campillo), a quienes quiso dedicar ese tanto.

Ousmane Dembélé en el minuto 15, tras una perfecta jugada de estrategia, Fermín López, con un maravillloso zurdazo en el 85, y Ferran Torres, a pase del mencionado López en el 91, marcaron los tantos del Barcelona.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, también elogió a Fermín López en rueda de prensa.

"Me gusta lo que veo de Fermín. Me gusta su desparpajo, que se atreve, que no tiene miedo, que pide el balón, que juega fácil y sencillo, que tiene último pase. Y hoy ha marcado la diferencia", aseguró el entrenador.

"Ha hecho un golazo con la zurda y ha dado una pase con la diestra. Es un futbolista que nos podría ayudar mucho de cara a la temporada", añadió. EFE

