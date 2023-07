El nuevo Congreso contará con mayoría absoluta de diputados novatos y Sumar y PP tendrán los grupos más renovados

El nuevo Congreso surgido de las elecciones del 23 de julio contará con mayoría absoluta de diputados novatos y los grupos con mayor renovación en sus filas serán Sumar, con cerca del 71% de integrantes nuevos, y el PP, ya que el 60,5% de sus diputados debutarán en estas lides, incluido su líder, Alberto Núñez Fejóo. Según el recuento realizado por Europa Press, más de la mitad de los 350 escaños estarán ocupados por personas que nunca antes han pisado el hemiciclo. En concreto, son 177 las que se estrenarán en esta tarea el próximo 17 de agosto, cuando está prevista la sesión constitutiva en la que todos los electos deberán jurar o prometer acatar la Constitución para convertirse en parlamentarios de hecho. Del total de diputados noveles, 83 son del PP, 54 del PSOE, 22 de Sumar, ocho de Vox, cinco pertenecen a Junts, y ERC, PNV, Bildu, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC) tendrán cada uno un representante sin experiencia previa en la Carrera de San Jerónimo. DIRIGENTES DEL PP Y COLABORADORAS DE FEIJÓO El Grupo Popular será el más numeroso y experimentará una renovación del 60,5%, pues 83 de sus 137 componentes son nuevos, empezando por el que será su presidente, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Como ejemplo, la candidatura que él mismo encabezaba, pues de los 15 escaños que ha logrado en Madrid, nueve estarán ocupados por completos novatos en el Congreso como el vasco Borja Sémper; la jefa de Gabinete de Feijóo, Marta Varela; una de sus más estrechas colaboradoras desde hace décadas y ahora responsable del área de Comunicación e Imagen del PP, Mar Sánchez Sierra, y el expresidente de Renfe Pablo Vázquez Vega. También se han hecho con un escaño por primera vez otros dirigentes del partido como Elías Bendodo, por Málaga, y Miguel ángel Tellado, por A Coruña. A la lista se une el expresidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra. SÓLO REPITEN OCHO DEL GRUPO DE UNIDAS PODEMOS Pero, proporcionalmente, el primer grupo parlamentario con más caras nuevas será Sumar, donde habrá un 70,9% de renovación si se compara con el de Unidas Podemos de la XIV Legislatura. De aquel conglomerado sólo repiten ocho personas: la propia vicrepresidenta Yolanda Díaz; la líder de Podemos, Ione Belarra, y sus compañeros Javier Sánchez Serna y Martina Velarde; los diputados de En Comú Aina Vidal y Gerardo Pisarello, el dirigente de IU Enrique Santiago y quien ejercía como secretario general del grupo confederal, Txema Guijarro. Entre las caras nuevas, la más conocida es la de la secretaria de Estado para la Agenda 2030 en funciones y secretaria de organización de Podemos, Lilith Verstrynge, quien ha sido elegida por Barcelona. También han logrado acta por primera vez, entre otras, la presidenta de Sumar y exconcejala en Santiago de Compostela, Marta Lois, y la hasta hace unas semanas directora general de Trabajo, Verónica Martínez Barbero, ambas de la máxima confianza de Yolanda Díaz. EL 'BRONCANO ARAGÓNES' Sumar también aporta como novedades al cabeza de lista por Zaragoza, Jorge Pueyo Sanz, de la Chunta Aragonesista (CHA), conocido como 'el Broncano aragonés' por su faceta de presentador televisivo; a la candidata de Más Madrid Tesh Sidi, que será la primera diputada de origen saharaui, y a la exconcejala de En Comú en Barcelona Gala Pin. En el Grupo Socialista, la renovación será del 44,6%, con 54 de sus 121 diputados noveles, entre los que figuran varios miembros del Gobierno en funciones, como las ministras Raquel Sánchez y Diana Morant y los ministros Félix Bolaños, José Manuel Albares y José Manuel Miñones. También tendrán asiento por primera vez en el Congreso la expresidenta de Baleares Francina Armegol; la exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el ex primer edil de Valladolid Óscar Puente; y la ex directora general de la Guardia Civil y ex delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Otra de las que estrenan cargo es Ada Santana, diputada por la Palmas, de 24 años, quien se perfila como una de las personas más jóvenes del hemiciclo y, por tanto, potencial integrante de la Mesa de Edad que dirigirá el primer tramo de la sesión de constitución de la Cámara el 17 de agosto. En Vox, serán nuevos ocho de sus 33 representantes, un 24,2%, entre ellos el líder del partido en la Comunidad Valenciana, Carlos Flores Juberías. El pasado 28 de mayo fue elegido diputado en las Cortes Valencianas, pero acabó concurriendo como cabeza de lista por Valencia en las generales después de que el PP le vetara para integrarse en el gobierno de coalición que ha creado con Vox por haber sido condenado por violencia machista. De las formaciones minoritarias Junts es la que más se ha renovado, pues cinco de sus siete diputados lo son por primera vez: Eduard Pujol (Barcelona), Marta Madrenas y Josep María Cervera (Girona), Isidre Gavín (Lleida) y Josep María Cruset (Tarragona). Esquerra Republicana sólo aporta esta vez un diputado nuevo: el periodista Francesc Marc Álvaro, quien concurrió como número tres por Barcelona. En las filas del PNV debutará Maribel Vaquero (Guipúzcoa), mientras que en las de Bildu lo hará Marije Fullaondo (Vizcaya). De su lado, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro se renovarán al cien por cien pues sus dos representantes han sido elegidos por primera vez. Se trata de la diputada por Santa Cruz de Tenerife, la exdiputada autonómica y exconsejera Cristina Valido y de Alberto Catalán, que ha sido senador de UPN en la dos últimas legislaturas.