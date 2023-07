El 23J certifica el desplome de la España Vaciada, que se queda sin escaños nacionales tras el auge de los últimos años

Los resultados de las elecciones generales del pasado domingo han certificado la caída de la plataforma política de la España Vaciada, que no ha conseguido ningún escaño a nivel nacional tras el auge de los últimos años, cuando consiguieron irrumpir en Congreso y Senado e incluso obtuvieron representación autonómica en comunidades como Castilla y León o Aragón. Esta plataforma política concurrió a las elecciones generales en diez provincias, con Teruel y Soria como principales baluartes para conseguir un escaño con las marcas de Teruel Existe y Soria ¡Ya!. Sin embargo, no consiguieron representación en ninguna de las circunscripciones en las que se presentaban, ni para el Congreso ni para el Senado. Fue en 2019 cuando Teruel Existe, una de estas marcas de la España Vaciada, sí que consiguió irrumpir con fuerza en la política nacional cosechando un diputado y dos senadores que a la postre se convirtieron en decisivos para la investidura de Pedro Sánchez. La entrada de Teruel Existe en el panorama político fue la principal expresión de la Revuelta de la España Vaciada, que celebró una macro manifestación en Madrid el 31 de marzo de 2019 para exigir medidas y acciones contra la despoblación, consiguiendo una gran movilización. QUERÍAN APROVECHAR EL AUGE En septiembre de 2021, los más de setenta colectivos presentes en la III Asamblea General de la España Vaciada acordaron por consenso crear esta herramienta política para presentarse a los procesos electorales, siguiendo así el camino que tomó Teruel Existe. Era un momento en el que el objetivo de la España Vaciada, según decían varios de sus dirigentes, era conseguir un grupo parlamentario propio en el Congreso, cuando aún quedaban apenas unos dos años para las elecciones generales. Y en este contexto, las elecciones en Castilla y León se convirtieron en la primera prueba de fuego de la España Vaciada, donde el gran éxito de 'Soria ¡YA! con tres procuradores en las Cortes, salvaron la papeleta para la plataforma política, que no obtuvieron diputados en las otras cuatro provincias en las que se presentaron. Sin embargo, en su segunda prueba electoral, en las elecciones andaluzas, la plataforma política de la España Vaciada no consguió ningún escaño por la única provincia en la que se presentaba, a través de la marca 'Jaén Merece Más'. Y LLEGÓ EL 28M En las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, la plataforma España Vaciada ya solo logró representación en dos de las siete capitales de provincia en las que se presentó y no consiguió ser llave en ningún ayuntamiento o parlamento autonómico. En Aragón, la coalición Existe obtuvo tres diputados, logrando representación en la región por primera vez en su historia, pero su papel no es determinante puesto que PP (28 diputados) y Vox (7 diputados) ya suman mayoría absoluta. Teruel Existe quedó en segundo lugar en su ciudad con cinco concejales --por encima del PSOE, que obtuvo tres--, pero tampoco tendrán papel relevante porque la Alcaldía cayó en manos del PP, que cosechó mayoría absoluta con once ediles. En Logroño, la España Vaciada obtuvo un edil, pero ahí también los 'populares' también alcanzaron la mayoría absoluta.