Ebosele gana la longitud con una marca de 6,89 tras corregirse los resultados iniciales

Redacción deportes, 30 jul (EFE).- La joven saltadora alavesa Tessy Ebosele se coronó definitivamente nueva campeona de España de salto de longitud con un mejor intento de 6,89 metros, tras corregirse los resultados de la final disputada el sábado al detectarse "un error en los sistemas de medición indirecta".

Un error que, como explicó la Federación Española de Atletismo (RFEA), afectó a todos los saltos realizados desde la cuarta ronda y que propició que se produjera "una desviación al alza de 20 centímetros" entre las mediciones reales y las que se dieron como oficiales durante la competición.

Circunstancia que llevó al organismo federativo a dejar en suspenso los resultados iniciales hasta completar el proceso de investigación abierto tanto para encontrar la causa del error, que la RFEA achacó a "un leve desplazamiento de la estación de medición de forma involuntaria por una persona ajena a la organización", como para certificar la medición real de los saltos

Un proceso que la Federación debía completar antes de la conclusión de este domingo, ya que a las 00.00 horas del lunes debían estar oficializados los resultados para que pudieran contabilizar para la clasificación mundial que se utilizará como uno de los criterios para participar en los próximos Mundiales de Budapest.

De este modo, los jueces revisaron los saltos y dieron por oficial la victoria de Tessy Ebosele con una marca de 6,89 metros, veinte centímetros menos que los 7,09 metros contabilizados inicialmente a la atleta del Playas de Castellón.

La segunda plaza fue para la catalana María Vicente (Nike Running), que pasó de colgarse la plata con un salto de 7,02 metros a subir al segundo escalón del podio con un registro de 6,81, tras recortarle veintiún centímetros.

Por su parte, Fátima Diame logró el bronce con un marca de 6,74 metros, veinte centímetros menos que los 6,94 metros contabilizados inicialmente a la saltadora del CA Adidas.

Errores en las mediciones que propiciaron el malestar, entre otros, de María Vicente, que, si bien recalcó que no quería una marca que no tuviera "realmente" en sus piernas, no ocultó su enfado por los problemas organizativos.

"Si no eran siete metros no quiero tener en mi palmarés algo que no tengo en mis piernas todavía, así que por esa parte bien, pero por otra estoy un poco cansado, porque ya es la segunda vez que me toca", señaló Vicente en declaraciones a Televisión Española.

Vicente, que este domingo se colgó una nueva medalla de plata en la final de triple salto, solicitó que se exigiese la "misma excelencia" en su trabajo a jueces y organizadores que se pide a los atletas para formar parte del equipo nacional.

"Entiendo que es un error humano, pero a nosotros se nos exige la excelencia para formar parte del equipo absoluto y que menos que ellos nos den lo mismo", añadió Vicente, que se mostró convencida que las erróneas mediciones influyeron el modo en el que las atletas afrontaron las últimas tentativas.

"Creo que el último intento lo hubiera afrontado de una forma diferente y creo que han jugado con el trabajo de todas nosotras, pero es lo que hay", concluyó la vigente campeona de Europa sub 23 de triple salto. EFE

