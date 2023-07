Adrián Ben impone su explosivo final para coronarse campeón de los 800 metros

Redacción deportes, 30 jul (EFE).- El gallego Adrián Ben, vigente campeón de Europa en pista cubierta, volvió a hacer gala de su explosivo final y se alzó este domingo en la localidad valenciana de Torrent con su segundo título de campeón de España de los 800 metros, tras arrebatar el triunfo al joven Mohamed Attaoui en los últimos metros.

Ben, que se impuso con una marca de 1:45.01 minutos, nuevo récord de los campeonatos, arrebató la medalla de oro al cántabro Attaoui (Playas de Castellón), que tuvo que conformarse finalmente con la medalla de plata con un tiempo de 1:45.06.

Completó el podio el berciano Saúl Ordóñez (New Balance Team) que con un crono de 1:45.77 minutos logró la tercera plaza por delante de Mariano García, vigente campeón del mundo bajo techo y de Europa al aire libre, que concluyó cuarto con un registro de 1:46.16 minutos.

Una marca y un puesto que complican sobremanera la presencia de Mariano García (New Balance Team) en los Mundiales que se disputarán el próximo mes de agosto en Budapest, que condicionaron el desarrollo de la prueba.

Tal y como dejó claro el explosivo ritmo que le puso a la final Saúl Ordóñez, que pese a contar con la marca mínima requerida por la World Athletics para acudir a la capital magiar, era consciente que necesitaba brillar en esta final para asegurar su pasaporte mundialista.

Con Ordóñez, bronce en los Mundiales en pista cubierta disputados en 2018 en Birmingham, al mando de las operaciones se llegó a la última vuelta en la que Mohamed Attaoui, que ya fue el más rápido en las semifinales, protagonizó un furibundo ataque que le llevó a la primera plaza al arrancar la recta final.

Últimos metros en los que Adrián Ben (CA Adidas), quinto en los pasado Juegos Olímpicos de Tokio, volvió a demostrar para alzarse con la victoria y poner pie y medio, si no los dos en Budapest.

"He currado tanto, tanto esta temporada que me quedaría satisfecho, pero quiero un poquito más, me encuentro bien. El año pasado me costó, pero este noto que vamos hacia arriba. Necesito ese Mundial y lo hemos conseguido", señaló Ben en declaraciones a Televisión Española.

LOREA IBARZABAL ESTRENA SU PALMARÉS EN EL 800

Si Adrián Ben conquistó en Torrent su segundo título de campeón de España, tras el oro conquistado en Getafe, Lorea Ibarzabal (At. San Sebastián) se ciñó su primera corona nacional tras imponerse en la final de los 800 metros con un tiempo de 2:01.01 minutos.

La madrileña, como el lucense en la categoría masculina, hizo valer su mayor explosividad final para superar en la recta de meta a la joven Daniela García, vigente campeona de Europa sub 23, que se colgó la medalla de plata con un registro de 2:01.19 minutos.

Un metal que premió la valentía de la joven atleta mallorquina (New Balance Team) que no dudó en lanzar la prueba al coger la calle libre, un esfuerzo que Daniela García pareció pagar tras verse rebasada por la salmantina Lorena Martín y Lorea Ibarzabal.

Pero García no se rindió y pese a no inquietar nunca la victoria de Ibarzabal adelantó en los metros finales a Lorena Martín (New Balance Team), que finalmente se tuvo que conformar con el bronce con un crono de 2:01.73 minutos.EFE

jv/jl