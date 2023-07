Yolanda Díaz se reafirma en que habrá gobierno progresista y dice que "el liderazgo de Feijóo se apaga"

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha reafirmado en que tiene la "seguridad democrática" de que habrá un nuevo gobierno progresista en España y no sólo no concede al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ninguna posibilidad de éxito en una hipotética investidura sino que, además, le avisa de que su liderazgo al frente del partido que ganó las elecciones del 23 de julio "se apaga". Así se expresa Díaz en una entrevista al periódico italiano 'La Repubblica' en la que declara su "orgullo" por el hecho de que España haya "ganado a la barbarie" y frenado en las urnas una posible alianza del PP con Vox. "Estoy muy orgullosa de lo que ha pasado en España, porque son las primeras elecciones en mucho tiempo en Europa en las que el futuro ha vencido al pasado. El pueblo español ha dicho en voz alta que no quiere volver atrás", ha presumido, contrastando esta situación con la que vive Italia, a la que se refiere como "un laboratorio de pruebas para la derecha y la extrema derecha". FRENAR LA OLA REACCIONARIA EN EUROPA Además, ha presentado el resultado de las elecciones del domingo como antesala de lo que, según su pronóstico, ocurrirá en las elecciones europeas del año que viene cuando confía en que también se frene la "ola reaccionaria" en Europa. "Aquí hemos demostrado que se les puede derrotar, y también ocurrirá en Europa", ha dicho en la entrevista, recogida por Europa Press. En este contexto, ha asegurado que Feijóo "no tiene ninguna posibilidad" de llegar a La Moncloa. "Fue derrotado democráticamente el domingo pasado y creo que sus posibilidades de éxito son nulas. Este partido que ahora propone pactos de Estado es el mismo que lleva años vetando la renovación del poder judicial. El liderazgo de Feijóo se apaga hoy en mi país", ha sentenciado. Y es que Díaz dice tener la "seguridad democrática" de que la coalición progresista podrá reeditar el Gobierno. "Los españoles votaron el domingo y validaron la política del Gobierno de coalición. Es más, nos han dicho que quieren que se den más pasos", ha enfatizado. En este contexto, ha llamado a las fuerzas "progresistas y democráticas" del país a "estar a la altura" y "garantizar" investidura de Pedro Sánchez. "Quiero transmitir tranquilidad: la situación es compleja, pero la política es diálogo y llegar a acuerdos, incluso con formaciones que no piensan como nosotros", ha garantizado. Preguntada sobre qué márgenes de diálogo existen con el ex presidente catalán Carles Puigdemont y Junts, cuyos votos son decisivos, y que hasta ahora han puesto como condición para ese eventual apoyo la amnistía y un referéndum de autodeterminación, Díaz ha puesto énfasis en que "el diálogo es la clave de todo". DISCRECIÓN "Debe ser sereno y basado en el respeto --ha abundado--. Tenemos que movernos con discreción, analizar el punto de partida, todos sabemos que nuestro punto de vista es distinto al suyo, y ver qué posibilidades hay de encuentro. Es nuestra responsabilidad encontrar la manera de llegar a un acuerdo". Díaz ha recordado que Sumar ya ha encargado al exdiputado Jaume Asens que establezca un diálogo con las formaciones catalanas y ha incidido en que trabajarán "con discreción". En este sentido, ha rehusado valorar las condiciones que Junts ha planteado como punto de partida. "No voy a valorar ninguna posición, a medida que avancen las conversaciones podremos expresarnos", se ha limitado a decir, recalcando, eso sí que "en democracia debe existir siempre el máximo respeto a la legalidad vigente, y por supuesto a la Constitución".