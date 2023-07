Willy Hernangómez: "No tenemos que ponernos presión, sólo confiar en nuestro trabajo"

Madrid, 29 jul (EFE).- Willy Hernángómez, pívot de la selección española y reciente fichaje del Barcelona, se mostró confiado de cara a la Copa del Mundo y afirmó que no debían "ponerse presión" por el éxito del pasado Europeo y "confiar en el trabajo" que realizan.

"Ser campeones de Europa fue el reflejo de un buen trabajo realizado. No tenemos que ponernos presión por esto y sí confiar en nuestro trabajo, en lo que Sergio (Scariolo) nos pide y exige; luego la competición nos pondrá en el sitio que merezcamos", dijo Willy al término de la sesión de trabajo.

Al pívot se le pidió su opinión respecto al regreso de Ricky Rubio y sobre Juancho, su hermano. "Muy feliz por Ricky, por verle con un balón de baloncesto en las manos haciendo magia, viéndole feliz y por lo que respecta a Juancho está muy feliz, con ganas, porque ha trabajado mucho estos meses", comentó.

"Ha habido muchos equipos interesados por mi hermano y él ha tomado la decisión que ha estimado mejor para su carrera. Seremos rivales como siempre y luego iremos a cenar y brindaremos por la vida. Los dos tenemos mucha gasolina en el tanque y quien sabe si algún día podremos jugar en el mismo equipo", añadió el pívot madrileño.

Willy habló del ambiente en estas primeras sesiones de trabajo. "Como siempre, tenemos el ADN de La Familia, que nos transmiten jugadores como Sergi (Llull), Rudy (Fernández), Ricky o Víctor (Claver) y que todos intentamos transmitir a los más jóvenes. Aquí venimos a competir y a pasarlo bien", subrayó.

Haber fichado por el Barcelona, le permite al pívot estar centrado en la selección. "Saber que tienes tu sitio te permite estar centrado y tranquilo y estar centrado al cien por cien en la selección y con muchas ganas de competir en el mundial", apuntó.

Haber fichado por el Barcelona levantó cierta controversia por su pasado madridista. "La gente me ha apoyado en el Barcelona y estoy muy feliz. Estoy superagradecido al Real Madrid pero también a todos los equipos en los que he jugado. El Barcelona me ha dado la oportunidad y estoy a tope con ellos", explicó.

"Muchos más equipos de Europa me llamaron, lo que es un reconocimiento para mi. Soy de Madrid pero aquí parece que no tenía sitio, y el Barcelona me dio la oportunidad. Es un reto apasionante. Y espero jugar, disfrutar y competir", finalizó Willy Hernangómez. EFE

moli/lv