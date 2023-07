Rueda cree que la suma de un escaño para el PP con el voto exterior "hace más patente la victoria de Feijóo"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado que el nuevo escaño obtenido por el PP tras el recuento del voto exterior, en detrimento del PSOE, "hace más patente la victoria de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones del pasado 23 de julio" y cree que "abre un nuevo panorama". En declaraciones a los medios en a la VII Romería Abanca Internacional, en Ourense, Rueda ha afirmado que el escaño logrado por Madrid "es muy importante", ya que supondrá "un cambio muy importante que el PSOE temía". "Y por algo será", ha añadido. Ahora, ha expuesto, a los socialistas no les sirve "una simple abstención de Junts", por lo que "tendrán que pronunciarse explícitamente" y, eso, para Rueda, "abre un panorama nuevo" que "hace más patente que la victoria el 23 de julio corresponde a Alberto Núñez Feijóo". Por eso, el presidente gallego ha insistido en que el candidato del PP tiene "todo el derecho del mundo" a presentar su candidatura para ser el presidente del Gobierno. "PROCESO RÁPIDO" En este contexto, Rueda ha pedido "un proceso rápido" para tener "un gobierno cuanto más rápido mejor" y, de este modo, "empezar a gestionar, que es lo que pide la gente". "La gente nos elige para que gestionemos y solucionemos sus problemas, no para que estemos con trámites que suponen perder el tiempo y no hacer nada. Espero que España tenga cuanto antes Gobierno y espero que el presidente del Gobierno se llame Alberto Núñez Feijóo", ha señalado. En general, sobre el voto exterior, Rueda ha celebrado "el magnífico resultado" que obtuvo el PP también en Galicia, lo que "quiere decir que las personas que viven en el exterior están muy pendientes de la evolución" de España y "votan en consecuencia".