PNV avisa a los que hablan de declive que será el "defensor de lo vasco" en Madrid tras "frenar en seco" a PP y Vox

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido a los que hablan del "supuesto declive" de los jeltzales, que "nadie dude" de que siguen "aquí, de pie y con fuerza", para continuar "siendo el guía de este pueblo hacia su libertad", y ha asegurado que, tras haber "frenado en seco un gobierno involucionista" del PP y Vox, garantizarán "la defensa de lo vasco y de sus intereses ante el próximo Gobierno español". Durante su intervención en la celebración del 128 aniversario de la fundación del PNV ante a estatua de Sabino Arana en Jardines de Albia de Bilbao, pocos días después de las elecciones generales que les haya supuesto la pérdida de más 100.000 votos y en "un clima político complejo y enrarecido", Ortuzar ha apostado por "corregir errores, desde la humildad y con toda la autocrítica necesaria", e innovar en su forma de gestionar y de relacionarse "con la poliédrica sociedad" existente, con el fin de "ilusionarla" para que siga acompañándoles "en el viaje a la liberación nacional y social" de Euskadi. Según ha asegurado, tienen que hacer "ese proceso de reenganche y reconexión" con esa parte de la sociedad vasca que les ha dado un "toque de atención", y ha añadido que volverán en septiembre "con las pilas cargadas a tope para afrontar un curso político de alto voltaje", con un "endiablado tablero político español" que puede llevar "en pocos meses a cualquier situación", y con unas elecciones autonómicas y europeas en ciernes en menos de un año. El líder jeltzale ha comenzado su intervención, en la que ha estado arropado por la ejecutiva del partido, con sus líderes territoriales, y por el lehendakari, Iñigo Urkulu, reconociendo que su formación está sufriendo "en medio de un clima político complejo y enrarecido", con cambios sociales que la pandemia y la postpandemia han acelerado y acentuado, y con tiempos propicios para "falsos populismos y avance de las posiciones más extremas". "Mucha demanda construida sobre el 'yo', sobre 'lo mío', pasando a segundo plano el 'nosotros y lo 'nuestro'; primacía de la individualidad sobre la comunidad; evanescencia y volatilidad del ejercicio del voto; peticiones ilimitadas a unas administraciones que se ven más como prestadoras de servicios que como Instituciones Públicas", ha lamentado. "MÁS CLIENTES QUE CIUDADANOS" Tras destacar que algunas personas se consideran "más clientes que ciudadanos", ha alertado sobre una sociedad "más líquida, rupturista y desestructurada". "Son fenómenos globales que también se han hecho un hueco en una sociedad vasca que ha cambiado sustancialmente al ritmo del primer mundo en estos últimos cuatro años", ha agregado. No obstante, ha señalado que, como partido, el PNV se debe a la sociedad, con la que debe contar y a la que tiene que ilusionar para que les siga acompañando en el "viaje de Euskadi a su liberación nacional y social". "¡Que nadie dude de que el PNV sigue aquí, de pie y con fuerza para seguir siendo el guía de este Pueblo hacia su libertad!", ha exclamado. Dicho esto, ha indicado que la formación que lidera debe ser capaz, "desde la humildad y con toda la autocrítica necesaria, de corregir errores, superar inercias y mejorar e innovar" en su forma de gestionar y de relacionarse con la "poliédrica sociedad" actual, lo que les va a exigir un ejercicio "permanente de escucha activa a la ciudadanía vasca y de respuesta rápida y adecuada a sus anhelos y demandas". "Desde Sabino hasta hoy, --ha proseguido-- nuestro Partido ha sabido conjugar firmeza en sus ideas con pragmatismo en su accionar diario, capacidad de mirar un paso más allá, pero sin dejar a nadie rezagado, ofrecer un liderazgo sólido, pero siendo capaz de escuchar todas las voces. Ahora también va a ser así. Los cambios sociales deben venir acompañados de cambios en los discursos y en las políticas públicas". "TOQUE DE ATENCIÓN" Asimismo, ha apuntado que hacer convivir ese proceso de "reenganche, de reconexión con esa parte de la sociedad vasca" que les ha dado su "toque de atención", con la toma de decisiones diarias en Euskadi, en Madrid o Bruselas sobre temas "candentes, no va a ser fácil". Aun así, ha aseverado que "igual que ha sido el PNV el que ha frenado en seco un gobierno involucionista, también será el PNV quien garantizará la defensa de lo vasco y de los intereses de la ciudadanía de Euskadi ante el próximo Gobierno español". "Esto no va solo de rankings de votos: va, sobre todo, de tener las cosas claras y la capacidad de influencia real en cada lugar e Institución, y hoy, la coherencia política y los resortes para influir, están en manos del supuestamente en declive PNV, pese a quien pese", ha subrayado. En este punto, ha aconsejado a "quien tenga alguna duda, que haga un mero ejercicio de aritmética parlamentaria y vea dónde está el fiel de la balanza en el nuevo Congreso de los Diputados". "Los cinco votos del PNV son determinantes", ha destacado. Por otra parte, ha manifestado que "más allá del endiablado tablero político español, que nos puede llevar a cualquier situación en pocos meses, a menos de un año vista se celebrarán elecciones vascas y europeas, tanto las unas como las otras, muy importantes para el futuro de nuestro País". ELECCIONES Según ha explicado, en las primeras estarán en juego las diferentes formas de entender y construir la sociedad vasca. "En las otras nos jugaremos nuestra representación en la cada vez más influyente Europa en nuestras vidas", ha agregado. Poco tiempo después, ha indicado, el PNV llamará a sus bases a una nueva Asamblea General para la puesta a punto del partido que hace cada cuatro años y elegir a quienes dirigirán los máximos órganos del Partido. "Sé que estos días muchos y muchas miráis a nuestras caras, a las caras de los y de las burukides, del Lehendakari, para ver cómo estamos. Estamos bien, estamos fuertes y con ganas; así que tranquilos, nos alimenta la fuerza y la ilusión que nos transmitís en cada acto; este partido siempre se ha crecido ante la adversidad y los problemas; esta vez va a ser así también", ha asegurado entre aplausos a sus simpatizantes y militantes presentes en el acto. Por ello, les ha invitado a disfrutar de las vacaciones "tanto como Sánchez y Feijóo nos dejen", y volver en septiembre con "las pilas cargadas a tope para afrontar un curso político de alto voltaje". "El día 1 de septiembre nos vemos en Zarautz, y el día 24 en Foronda", ha concluido.