Mediavilla dice que los resultados para el PNV fueron "malos y la situación es preocupante, pero no agónica"

El responsable institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, ha asegurado que los resultados electorales del pasado 23-J para la formación jeltzale fueron "malos" y la situación es "preocupante, pero no agónica". No obstante, se muestra convencido de que "la capacidad de reacción de sus órganos directivos sabrá cómo enfrentarse al desafío presente". En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, el dirigente jeltzale analiza las elecciones generales del pasado 23 de julio y los resultados obtenidos por los nacionalistas. En este sentido, señala que los resultados no fueron "los esperados y mucho menos los deseados" para el PNV, y cree que hay que reconocer, "sin medias tintas", que fueron "malos", a pesar de que el "impacto del retroceso electoral fue mitigado con la consecución de cinco escaños y la obtención de más del 15% de los sufragios en todas las circunscripciones". Tras advertir de que se trataba de unos comicios "estatales", por lo que "la polarización y el miedo a la derecha activó a un grupo social numeroso que respaldó al PSE", apela también a una "fatiga de materiales que, de un tiempo a esta parte, se observa en el que hasta ahora ha sido el partido hegemónico de Euskadi". "Muchas las razones de este cambio de tendencia y que el PNV ya analiza para sus adentros en un ejercicio de responsabilidad y autocrítica. Es allí, en la propia organización, donde con certidumbre y sin presión alguna debe extraer conclusiones y fundamentar remedios. No en público, donde el ruido puede desvirtuar la sinceridad del debate", argumenta. En este sentido, apuesta por que "las reflexiones propias se hagan en casa", frente a quienes "no parecen coincidir con este interés y han abierto sus bitácoras para airear sus percepciones en relación al descenso electoral del nacionalismo". A su juicio, la situación para la formación jeltzale "es preocupante, pero no agónica", de tal modo que "el 'viejo partido' ha devenido en un 'partido viejo'", aunque destaca que "la capacidad de reacción de sus órganos directivos sabrá cómo enfrentarse al desafío presente". PARTIDO POPULAR Por otro lado, resalta que "la tan anunciada mayoría absoluta de la derecha ha fracasado" y "la expectativa de Núñez Feijóo de acabar con el 'sanchismo' se ha desvanecido". En esta línea, subraya que el PNV ha negado "rotundamente cualquier posibilidad de apoyar al aspirante de la derecha española", lo que ha "desactivado el artefacto antes de que empezara la cuenta atrás de su lanzamiento". Respecto a las opciones de Pedro Sánchez de continuar en La Moncloa, Mediavilla recuerda que deberá contar con los votos de Sumar y del resto de partidos catalanes -Junts y ERC-, vascos -PNV y EH Bildu- y gallego -BNG-. A su entender, "la complejidad de este acuerdo es máxima" y, si Sánchez quiere reeditar su presidencia en el Gobierno español, deberá asegurar sus apoyos "con garantías de complicidad y con compromisos reales que solidifiquen los posibles pactos". "La oferta de 'yo o el caos', utilizada en la pasada legislatura no servirá para la presente singladura. El chantaje emocional que le funcionó bien en el pasado ha quedado caduco. Nadie actuará por miedo a la alternativa, ni por ir de Guatemala a Guatepeor", detalla. GALEUSCA De este modo, cree que el dirigente socialista deberá hacer una propuesta "no genérica ni de buenas intenciones", sino "programática, solvente en lo social y en lo económico y en la que la estructura del Estado, el reconocimiento de los sentimientos de pertenencia nacional y la apertura de vía de profundización en el autogobierno, deberán estar ineludiblemente presentes". "Desde hacía tiempo, el nacionalismo vasco estaba buscando una ventana de oportunidad por la que sacar adelante la tan necesaria organización de Euskadi y Catalunya en el Estado español. Quizá esta sea la tan ansiada ocasión para fructificar tal propósito. De ahí que la reedición de una alianza política similar a Galeusca pueda resultar fundamental en la actual coyuntura", defiende. Por último, reconoce que la repetición electoral es "una posibilidad real que ahí está", aunque es algo que, "inicialmente, nadie quiere". "Jugarse el futuro a una nueva contienda en las urnas tiene gravísimos riesgos para todos, incluidos para los especialistas en la prestidigitación política. En un nuevo proceso de votación el nivel de polarización se multiplicaría. Los partidos políticos periféricos sufrirían mucho más, y derecha y extrema derecha serían ya una única opción a ratificar en una especie de sorteo de moneda al aire que podría decantarse por uno u otro contendiente", concluye.