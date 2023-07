Laia Codina: "Hay que encararlo todo como si fuera una final"

Nayara Batschke

Palmerston North (Nueva Zelanda), 29 jul (EFE).- Pese a la poca edad, la defensora española Laia Codina lo tiene bastante claro: "Hay que encararlo todo como si fuera una final". A sus 23 años, la central del Barcelona disputa su primer Mundial y asegura en una entrevista con EFE que La Roja se enfrenta al torneo "con una idea muy clara: ganar todos los partidos".

Desde Palmerton North, hasta este sábado el cuartel general de la escuadra española en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, Laia explica que el objetivo para el compromiso del próximo lunes ante Japón, su rival más áspero en lo que va de campeonato, es "ganar para ser las primeras del grupo".

"Tenemos una idea muy clara, que es ganar todos los partidos. Ahora viene Japón, sabemos que será un rival muy duro, seguramente es el que más se parece a nuestro modelo de juego", dice la jugadora.

Aunque un empate también podría asegurar el puesto más alto de la tabla, la meta es vencer "para acabar la fase de grupos de la mejor manera posible".

Para eso, la formación española apostará por tener la máxima posesión del balón y, además, reaccionar de forma rápida tras la pérdida del mismo para que las niponas "den los mínimos pasos posibles".

"La presión tras la pérdida del balón para mí es lo más importante", evalúa la zaguera.

La selección nipona, campeona mundial en Alemania 2011 y subcampeona en Canadá 2015, supone hasta ahora el rival más experimentado de España, que ya está clasificada para los octavos de final tras imponerse frente a Costa Rica (3-0) y Zambia (5-0).

Laia reconoce que será un partido difícil pero destaca que La Roja viene "por todo" y se enfrentarán a cada cita como si fuera una final. "Tienes que encararlo todo como si fuera una final porque no hay rival fácil", sentencia.

Con un plantel que incluye nombres de la talla de Alexia Putellas, doble balón de oro, y Jenni Hermoso, máxima goleadora de la absoluta, la defensora opina que la creciente buena sintonía entre las jugadoras tiene un papel fundamental en su desempeño.

Un vínculo que no hace más sino crecer y que atribuye a las experiencias compartidas "desde hace muchos años" dentro y fuera del terreno de juego.

"Somos jugadoras que nos conocemos desde hace muchos, muchos años y al final el fútbol también es entendimiento. Si tienes una buena sintonía fuera (del campo), tendrás dentro", subraya.

"Lo mejor es que hay una progresión y creo que esta progresión todavía no ha llegado a su fin, entonces podemos ver a España mucho mejor de lo que hemos visto y eso es muy positivo", completa.

Figura fundamental en el once inicial español que disputó los amistosos en la fase preparatoria del torneo, la zaguera todavía no ha debutado en este Mundial, por lo que ya anhela "poder pisar el verde".

"Estoy entrenando, por a ver si llega ese debut, al final es el sueño de todas, poder debutar, poder tener unos minutos en este Mundial", señala.

"Y si no, pues (sigo) ayudando desde fuera, desde todos los días en los entrenos para que mis compañeras el día que llegue el partido puedan estar lo mejor posible", agrega.

La delegación española se trasladó este sábado desde Palmerston North a Wellington, escenario del compromiso ante Japón y que supondrá un cambio de aire de cara a la etapa eliminatoria del campeonato.

Una vez terminada la fase de grupos, llegará "la hora de la verdad, en la que o ganas o te vas a casa. Seguramente se empiece a respirar algo distinto. Y estamos a tres, cuatro partidos de poder ganar un Mundial, entonces vamos a ir a por ello", matiza Laia.

Finalmente, la jugadora -quien compagina el fútbol con otras de sus pasiones, el periodismo- asegura que seguirá en el universo deportivo, ya sea frente a la cámara o detrás de ella.

"El periodismo es algo que me gusta mucho, y por supuesto que me veo un día en la otra parte, pero espero que me queden muchos años, que significará que el fútbol de momento me va bien", concluye entre risas. EFE

nbo/ea

(vídeo)