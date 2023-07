Icardi, recepción triunfal de los hinchas del Galatasaray

Estambul, 29 jul (EFE).- Una muchedumbre de seguidores del Galatasaray, uno de los clubes más exitosos de Turquía, ha dado en la madrugada de este sábado la bienvenida al delantero argentino Mauro Icardi a su llegada a Estambul para firmar con el club turco.

"Quería venir, tenía muchas ganas de venir; por un problema en el último tiempo no pudimos venir antes", dijo el jugador al canal oficial del club momentos después de aterrizar.

"Estábamos, toda mi familia, con muchas ganas de venir y muy contentos con la gente, que ya sabemos que reconocimiento tienen aquí, y espero que sea mejor que el año pasado", agregó.

Icardi había jugado la temporada pasada en el club turco, cedido por el PSG francés que lo había fichado en 2020 y que anoche confirmó la venta al Galatasaray. Entonces marcó 23 goles e hizo 8 asistencias en 26 partidos de la Superliga turca y la Copa turca.

"Espero que, como dice la bandera, que la fiesta continúe, y que sea una continuación de lo que pudimos conseguir el año pasado, cuando la gente fue tan feliz", dijo Icardi, en alusión al lema 'Party must go on' (La fiesta debe continuar) con el que el Galatasaray celebra su regreso.

El club había anunciado anoche el "inicio de negociaciones oficiales" para hacerse con Icardi, la fórmula habitual en Turquía para confirmar un fichaje, sin dar más detalles sobre el acuerdo.

Según la emisora turca NTV, el club turco ha pagado 10 millones de euros al PSG para hacerse con Icardi.

El jugador llegó con su familia poco después de la medianoche pasada en un avión privado al antiguo aeropuerto de Atatürk en Estambul, donde fue recibido por los hinchas del club con banderas y bengalas tras horas de espera.

"Vamos a recibir a toda la gente ahí afuera, voy a dar todo mi afecto, como hice el año pasado, dentro de la cancha y fuera de la cancha, que al final para nosotros los jugadores es lo más importante", dijo el goleador al canal de su nuevo equipo. EFE

