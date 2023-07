El Lugo arranca la pretemporada con un triunfo ante el filial del Oporto

Lugo, 28 jul (EFE).- El CD Lugo de Pedro Munitis arrancó la pretemporada con un triunfo ante el filial del Oporto, en un partido de poco fútbol y que se resolvió en la recta final con goles de Edu Taboada y Antonetti.

El técnico cántabro apostó de inicio por un doble pivote. Su equipo tuvo oficio, apenas sufrió en defensa, pero también evidenció que está lejos del nivel que necesitará para ser un aspirante al ascenso.

Munitis repartió minutos entre todos los jugadores. En el descanso formó con un once nuevo y dio muchos minutos a los jóvenes, que no los desaprovecharon. En la recta final, Edu Taboada abrió la lata y Antonetti sentenció poco después al filial del Oporto.

Ficha técnica:

0 Oporto B: Gonçalo Ribeiro, Romain, Diogo Fernandes, António Ribeiro, Palva, David Mota, André Oliveira, Ussumame Djaló, Moya y Meireles. también jugaron: Martim Fernandes, Pimentel, Kennyd, Lacerda, Vieira, Bras, Rui Barbosa, Mora y Marcus.

2 LUGO: Gonçalo Tabuaço, Torrado, Gorka Pérez, César Morgado, Javi Vázquez, Sabit, Hugo García, Freire, Rubal, Cuéllar y Willy Ledesma. También jugaron: Lucas Díaz, Carlos Julio, Bernardo, Jorge, Castrín, Mario Álvarez, Álex Lizancos, Rosón, Thiago Ojeda, Rubal, Edu Taboada, Hugo Díaz, Idrissa y Antonetti.

Goles: 0-1 Edu Taboada, min.78; 0-2 Antonetti, min.81

Árbitro: Carlos Macedo.

Incidencias: encuentro amistoso disputado en el estadio municipal de Melgaço. EFE

