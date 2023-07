David Martín: "Me quedo con que nos hemos recuperado mentalmente"

Francisco Ávila

Fukuoka (Japón), 29 jul (EFE).- El técnico David Martín se queda con que su equipo que "se ha recuperado mentalmente" después de la derrota ante Hungría en semifinales, que llegó en la última jugada, para llevarse el bronce este sábado ante Serbia (6-9).

"Todos teníamos en la cabeza lo que ocurrió en los Juegos de Tokio, que fue similar a lo ocurrido aquí. Quería que el equipo aprendiera de ello", comentó el seleccionador en declaraciones a EFE.

"No me cansaré de decir que no es nada fácil ganar un oro. Lo ganarán en este Mundial Hungría o Grecia y en los últimos cinco mundiales no ha repetido ningún equipo y eso demuestra la igualdad", aseguró.

Y reivindicó que España es "el único equipo que ha estado en el podio en los tres últimos Mundiales" lo cual dice mucho de sus jugadores, según insistió.

"Siento orgullo por cómo se ha levantado el equipo, después del golpe que recibimos en semifinales, eso habla muy bien de los jugadores y con eso tenemos que quedarnos. La medalla nos sabe muy bien. Veníamos a por el oro, pero hay que ser consciente de que el nivel de los equipos es muy alto", explicó.

En cuanto al papel de Edu Lorrio, que en este Mundial ha jugado solo dos partidos, el de hoy y el de Montenegro, Martín recordó que "Edu no ha fallado nunca".

"En los últimos minutos ha jugado menos que Unai (Aguirre), pero siempre que ha salido ha dado la talla y tenemos plena confianza en él. Sabemos que tenemos dos porterazos de un nivel increíble, igual la mejor pareja del Mundial. Hoy ha estado espectacular", afirmó.

Martín insistió en que la victoria ante Serbia se cimentó en la defensa. "En el último partido de una gran competición es importante saber defender, porque marcar cuesta mucho, esa es la clave", resumió.

El seleccionador cifró el objetivo para 2024, año en el que se juega un Europeo y un Mundial entre enero y febrero, en la consecución de la plaza olímpica.

MUNÁRRIZ: "HEMOS ACABADO DE LA MEJOR MANERA"

El navarro Alberto Munárriz admitió a EFE que "dentro de lo que cabe", España ha finalizado el Mundial de la mejor manera posible, porque "ganar el último partido del campeonato es importante".

"Lo ganamos el año pasado (oro) y este también. Acabamos contentos, es un bronce en un Mundial, siempre es importante. Obviamente nos vamos a acordar de lo del otro día (ante Hungría), porque lo teníamos ahí, pero estamos contentos por el equipo", dijo.

El lanzador comentó que había sido un buen partido, un encuentro "duro", porque "el último día se llega con las fuerzas muy justas", pero que España sacó adelante con la defensa.

"Hemos defendido, hemos impuesto un ritmo muy alto y nos vamos contentos, porque hemos ganado a Serbia, es una medalla y hay que valorarlo. Nos ha costado mucho tiempo llegar arriba y ahora llevamos ganando medallas. Lo bueno del waterpolo es que siempre hay grandes torneos, el año que viene hay tres", recordó.

EDU LORRIO: "ESPAÑA LLEVA MARCANDO UNA ERA EN WATERPOLO"

El meta Edu Lorrio, que fue diferencial con su gran intervención ante Serbia (68% de acierto), quiso darle valor a la medalla conseguida. "Hemos logrado el mejor resultado posible por cómo ha ido el campeonato. No hemos podido luchar por el oro por un detalle", indicó a EFE.

"La defensa ha sido clave, porque el equipo ha estado metido. En los dos últimos cuartos hemos decidido, primero en defensa, y después por el talento que tenemos en ataque", analizó.

Preguntado por cómo afronta no jugar habitualmente y cuando lo hace rendir a este nivel, Lorrio recordó que de eso se trata. "Esto es un equipo, siempre tienes que estar preparado, porque no sabes cuando es tu momento", insistió.

"David (Martín, el seleccionador) ha querido conveniente que fuese yo el que jugara hoy, quería aprovechar mi oportunidad y lo he hecho, por el equipo y también por mí. Estoy feliz con mi actuación", dijo el meta.

Lorrio recordó que España desde 2018 lleva "marcando una era en el waterpolo", un periodo que definió de "gloria para este deporte y para este país".

"Esperemos seguir marcando una etapa. Nuestro siguiente objetivo es el Europeo, el Mundial y conseguir la clasificación para los Juegos", dijo. EFE

