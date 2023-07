Compromís propone blindar en Les Corts los avances conseguidos con la Ley LGTB y la Ley Trans: "Están en peligro"

Compromís ha presentado una proposición no de ley en Les Corts para "garantizar la continuidad de los avances conseguidos" mediante el bindaje de las leyes 8/2017 integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana y la ley 23/2018, de igualdad de las personas LGTBI. El diputado Francesc Roig ha señalado que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en el territorio "han vivido importantes avances en el reconocimiento de sus derechos y libertades gracias, sobre todo, a la aprobación de estas dos leyes y al despliegue de una serie de políticas públicas desde el Consell del Botànic". La primera de ellas "supuso un avance significativo en la situación de las personas trans garantizando su derecho de autodeterminación de género desde una óptica despatologizadora de su realidad", ha destacado, según ha indicado el partido en un comunicado. Del mismo modo, la ley LGTBI "estableció un marco de actuación de los poderes públicos para que velaran por el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGTBI con el impulso de políticas en ese sentido, así como la no-discriminación en los diferentes ámbitos de la sociedad", ha remarcado. El diputado ha subrayado que estas leyes "crearon diferentes órganos de participación ciudadana, como por ejemplo el Consejo Consultivo Trans y el Consejo Valenciano LGTBI, en los que se encuentran representados tanto las administraciones competentes como las organizaciones, entidades y asociaciones dedicadas en la defensa de los derechos LGTBI". Además, en 2022 se aprobó la Estrategia Valenciana para la Igualdad LGTBI 2022-27 que supone "un instrumento de coordinación de las políticas LGTBI del Consell". En este sentido, ha indicado que cuenta con tres líneas estratégicas: reconocer desde las instituciones al colectivo LGTBI y establecer espacios de participación, implementar actuaciones de reconocimiento de derechos para las personas LGTBI, sensibilizar sobre la diversidad LGTBI, atender a las víctimas por LGTBIfobia y reconocer la memoria LGTBI. "MÚLTIPLES OBSTÁCULOS" "El colectivo LGTBI hace frente en su día a día a múltiples obstáculos", ha lamentado, al tiempo que ha añadido que la lucha del movimiento LGTBI y el trabajo de las instituciones "han posibilitado que esta sociedad se sitúe al frente de Europa y del mundo en materia de defensa y reconocimiento de los derechos y libertades de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales". Roig ha denunciado que "ahora con la llegada de la extrema derecha de Vox al ejecutivo valenciano de la mano del PP todos los avances conseguidos están en peligro": "Estamos viendo cómo en muchos ayuntamientos, como en el caso del de València, desaparecen concejalías de Igualdad y políticas LGTBI por los pactos del Partido Popular con la extrema derecha". "Las personas LGTBI nos enfrentamos todos los días a muchos problemas y por eso no nos resignamos, es tarea de todas y todos no solo consolidar y proteger todos los avances de los últimos años, sino seguir avanzando y construyendo una sociedad orgullosa de su diversidad, más inclusiva e igualitaria", ha subrayado. En esta línea, Compromís plantea continuar desplegando las actuaciones recogidas en la Estrategia Valenciana para la Igualdad LGTBI 2022-27 y realizar los informes de evaluación de la misma de forma periódica. Asimismo, con esta iniciativa parlamentaria se insta a que cualquier modificación legislativa al respeto sea consensuada con el Consejo Valenciano LGTBI, Consejo Consultivo Trans y el conjunto del movimiento asociativo en defensa de los derechos LGTBI. El partido también propone que se mantengan o se incrementen las partidas presupuestarias necesarias para poder implementar todas las actuaciones previstas en las leyes referidas así como en la Estrategia Valenciana para la Igualdad LGTBI 2022-27.