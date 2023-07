Raphael abre la gira "Victoria" con un derroche de poderío en la noche de Jerez

Jerez de la Frontera (Cádiz), 28 jul (EFE).- Raphael ha iniciado este viernes en el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera una gira para presentar su nuevo álbum, "Victoria", con un concierto en el que ha mostrado lo mejor de su pasado y de su presente, marcado por las creaciones de Pablo López.

Lleno absoluto, con algo más de 3.000 personas en un recinto que estaba casi al completo cuando todavía quedaba media hora para el inicio del evento para ver en directo a uno de los artistas más carismáticos de la música española y que congrega a un público entregado desde que pisa el escenario.

Con once canciones que ha escrito y producido Pablo López y clásicos de siempre ha comenzado un tour con el que recorrerá una veintena de ciudades españolas para ofrecer 22 conciertos hasta finales del mes de diciembre.

El pistoletazo de salida se ha producido en la primera de las dos actuaciones previstas este fin de semana en Jerez, donde se agotaron las entradas para el pase del sábado, por lo que la organización optó por sumar otra actuación un día antes, con idéntico éxito de acogida.

Ha comentado la actuación con "La noche", un clásico de su repertorio, aunque el concierto ha estado marcado por la alternancia de temas del álbum "Victoria" con éxitos de diferentes etapas de su dilatada trayectoria profesional como "Qué sabe nadie" o "Escándalo".

Hacía seis meses que el de Linares no pisaba un escenario, pero eso no es nada para un artista con una experiencia de 60 años y se ha podido disfrutar de un espectáculo de primer nivel, con la habitual entrega del jienense y un montaje acorde con la calidad del intérprete.

Son casi 40 los años que separan a Raphael de Pablo López, pero durante el concierto en Jerez ha dado la sensación de que están en la misma sintonía porque las canciones del malagueño encajan perfectamente en el estilo del octogenario cantante, al que no le gusta vivir de las rentas.

"Esta canción es muy especial", dijo antes de versionar "Lo saben mis zapatos", una creación del malagueño con la que llegó a emocionarse en el escenario en uno de los momentos más vibrantes de la actuación.

La Bodega Las Copas acogió un espectáculo en el no faltaron canciones míticas como "La llorona, "Mi gran noche", "Se nos rompió el amor" o "Digan lo que digan", en algo más de dos horas de show de un cantante que ha ganado más de 300 discos de oro y que no se permitió ni un momento de descanso.

Si hace pocos días brilló Rod Stewart a los 78 años en el Concert Music Festival en Chiclana, ahora Raphael ha demostrado en esta noche de viernes que la edad no está reñida con la capacidad para demostrar en un escenario que los genios no pierden su esencia con el paso del tiempo.

"No queríamos dejar de verlo antes de su retirada y ha merecido la pena, nos arrepentimos de no haberlo visto más veces", lamentaba al término del concierto una aficionada llegada desde la localidad de Setenil de las Bodegas, aunque el artista ha dicho en más de una ocasión que retirarse no entra en sus planes.

Fue una noche de derroche con demostraciones de poderío vocal en canciones como "Fallaste corazón", con la que homenajeó a Chavela Vargas o "Gracias a la vida", de Mercedes Sosa, acompañado únicamente por una guitarra. EFE

1012095

fjs/jpd

(foto)