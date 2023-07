Marta Serrano confirma su excepcional futuro con su primer título de campeona de España

Redacción deportes, 28 jul (EFE).- La joven Marta Serrano, de tan sólo 20 años, dejó a un lado su condición de gran promesa del atletismo español y se confirmó como una auténtica realidad tras coronarse este viernes, en la localidad valenciana de Torrent, campeona de España absoluta de los 3.000 obstáculos, con un tiempo de 9:26.35 minutos, nuevo récord de España sub 23.

Una marca que acercó de manera, casi definitiva, a la madrileña, medalla de bronce en los Europeos sub 23 disputados hace dos semanas en la localidad finlandesa de Espoo, a los Mundiales absolutos que se disputarán el próximo mes de agosto en Budapest.

De hecho, Marta Serrano, hija del exatleta y actualmente entrenador Antonio Serrano, rebajó no sólo la marca -9:30.00- exigida por la Federación Española a los atletas sub 23, sino la "mínima" absoluta -9:27.00- fijada por la RFEA para acudir a la capital húngara

Un billete mundialista que llevó a la sevillana Carolina Robles, vigente campeona de España, a acelerar desde el comienzo la prueba para lograr el mayor número de puntos posibles en la carrera por acudir a Budapest.

Endiablado ritmo que dejó la final apenas transcurridas dos vueltas en un duelo entre Carolina Robles, Marta Serrano e Irene Sánchez-Escribano, la única que tenía segura su presencia en el Mundial y que buscaba su séptimo título de campeona de España de la distancia.

Un trío que siempre lideró Robles, que nunca pareció conforme con el ritmo de Serrano y Sánchez-Escribano y apenas dejó dar algún que otro relevo a sus rivales en busca del mejor tiempo posible.

Esfuerzo que la andaluza pagó en la penúltima vuelta en la que Carolina Robles no pudo responder al acelerón de Irene Sánchez-Escribabo, todo lo contrario que Marta Serrano que se "soldó" a la atleta toledana para dar el golpe definitivo al último paso por la ría.

"Sabíamos que iba a ser una carrera rápida, porque Carolina -Robles- necesitaba un ritmo rápido para poder meterse en el Mundial. Yo le he dicho que le ayudaría lo que pudiese, pero ella estaba muy fuerte, así que he seguido ahí y cuando he visto que Irene -Sánchez-Escribano- se iba, me he ido con ella y falta de cien metros me he dicho Marta saca fuerzas de dónde no tienes y haz la recta que haces siempre", explicó una exultante Marta Serrano en declaraciones a Televisión Española.

Un acelerón final que permitió a Serrano convertirse en la campeona de España más joven de la historia, con una marca de 9:26.35 minutos, nuevo récord de los campeonatos, 77 centésimas menos que Irene Sánchez-Escribano, plata con 9:27.12, y seis segundos menos que Carolina Robles, bronce con un tiempo de 9:32.83.

CARLOS TOBALINA CONQUISTA SU SEXTO TITULO CONSECUTIIVO EN PESO

Si la joven Marta Serrano estrenó en la Ciutat de l'Espost de Torrent su palmarés, el cántabro Carlos Tobalina prolongó su reinado en el lanzamiento de peso tras conquistar en la localidad valenciana su sexto título consecutivo de campeón de España.

Tobalina, que se impuso con un mejor intento de 19,65 metros, aventajó en 85 centímetros a su más inmediato perseguidor, José Angel Pinedo, segundo con una marca de 18,80, y en un metro a Miguel Ortiz, que logró el bronce con un lanzamiento de 18,65 metros.

Una marca insuficiente para lograr el billete para los Mundiales de Budapest, que exigía a Carlos Tobalina, mejorar en 23 centímetros su plusmarca personal -20,57 metros- y alcanzar los 20,80.

LAURA REDONSO SUMA SU QUINTA CORONAEN MARTILLO

Cita mundialista en la que todavía tiene opciones de participar Laura Redondo, que dejó clara su condición de "reina" indiscuible del martillo, tras sumar su quinto título, el cuarto de manera consecutiva, de campeona de España.

Redondo, que se impuso con un registro de 68,14 metros, no dio opción a ninguna de sus rivales, como dejaron claros los casi cinco metros en los que la barcelonesa aventajó a la segunda clasificada, Natalia Sánchez, plata con una marca de 63,52 metros.

OUSSIM OUMIZ, EN 5.000, Y ALEIX PI, EN PÉRTIGA, DAN LA SORPRESA

Quien no pudo cumplir con los pronósticos y alzarse con su primer titulo de campeón de España fue Thierry Ndikumwenayo, que se vio sorprendido en la final de los 5.000 metros por Ouassim Oumaiz.

De nada le valió a Ndikumwenayo, de origen burundés, llegar a Torrent con la mejor marca de todos los participantes tras bajar la pasada semana en Mónaco de la barrera de los 13 minutos, tras correr en un tiempo de 12:55.47, lastrado por una carrera táctica que se resolvió en los metros finales.

Un tramo final el que Oumaiz fue el más rápido y se impuso con un crono de 13:49.84 a un Thierry Ndikumwenayo, que recibió el pasado mes de abril el permiso de la World Athletics para correr bajo bandera española, segundo con una marca de 13:50.13 minutos.

Igualmente inesperado fue el triunfo de Aleix Pi que impidió a Didac Salas encadenar su tercer título consecutivo de campeón de España de salto con pértiga, tras alzarse con su primera corona con una altura de 5,52 metros, su mejor marca personal y 7 centímetros más que el registro de Salas, plata con 5,47.EFE

