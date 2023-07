Geroa Bai dice que la propuesta del PSN es "una invitación a que abandone el Gobierno de Navarra"

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha indicado este viernes que su formación tiene vocación de que se forme "un gobierno progresista y plural" en la Comunidad foral junto a PSN y Contigo Navarra pero ha indicado que la propuesta socialista, en materia de estructura del Ejecutivo, es "una invitación a que Geroa Bai abandone el Gobierno que se pretende conformar". En declaraciones a los medios de comunicación, Azcona ha indicado que la coalición nacionalista "ha señalado que desde el principio hemos solicitado que el acuerdo tiene que ser programático, de estructura y de los mecanismos de control y seguimiento de los acuerdos y de la acción del Gobierno". "Tenemos una vocación inequívoca para conseguir el acuerdo", ha añadido, para incidir en que la propuesta del PSN "no ahonda en la consecución de un gobierno progresista y plural; sigue habiendo grandes diferencias en los contenidos, también las hay en el marco programático y en estructura". Según Azcona, "queremos seguir ahondando en el acuerdo". "Los votos que los navarros nos dieron el 28 de mayo no concuerdan con la posición de control orgánico y económico que pretende el PSN con la propuesta que ha lanzado en la negociación. En 2019 no negociamos a peso y ahora no vamos a permitir que el PSN lo haga para reducir a Geroa Bai por debajo de la realidad parlamentaria y despreciando los más de 43.000 votos de los navarros y vamos a defender con dignidad", ha expuesto. Por su parte, el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha esperado que el acuerdo entre las tres fuerzas sea "antes que tarde" y ha señalado que en las dos últimas elecciones celebradas "la ciudadanía ha otorgado la confianza y el apoyo y ha fortalecido al Partido Socialista". "Más allá de lo que unos digieran o no, la ciudadanía navarra ha mandatado, ha apostado por el PSN y se merece cuanto antes un gobierno progresista liderado por Chivite", ha comentado. Según ha explicado, "estamos trabajando con propuestas diversas para llegar a un acuerdo". "Cuando uno entra a negociar un acuerdo se necesita tener altura de miras, un objetivo claro de tener un gobierno progresista y se necesita tener claro lo que han mandatado los navarros y a quién han otorgado la mayor confianza", ha dicho, para insistir en que "negociar es ceder, y el PSN está cediendo". En este sentido, ha señalado que los socialistas han cedido, lo primero, en la Presidencia del Parlamento de Navarra y "luego en diversas cuestiones en las que nos estamos poniendo de acuerdo". "El acuerdo programático está prácticamente cerrado y estamos hablando de estructura", ha dicho, para pedir "lealtad" en la negociación. Alzórriz ha comentado que desde el PSN tienen "ánimo de acordar" y están "cediendo". Ha dicho que en Geroa Bai "están proponiendo quedarse como estaban y hoy mismo vamos a realizar otra propuesta modificando la anterior y esperando el movimiento del resto de partidos". "No escucho a Contigo poner tantos problemas", ha apuntado, para señalar que "quien no negocie tendrá que explicárselo a la ciudadanía". Finalmente, el parlamentario de Contigo Navarra Carlos Guzmán ha señalado que, durante este mes de agosto, van a seguir "trabajando sin pausa pero sin prisa para cumplir el mandato de la ciudadanía" en las pasadas elecciones. "Estamos trabajando con rigurosidad y es fundamental que las negociaciones sigan de forma discreta, no somos optimistas ni pesimistas", ha comentado.