El jefe de la UME pasa a la reserva y el Gobierno en funciones tendrá que nombrar a su sucesor

El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general Luis Martínez Meijide, pasará oficialmente a la reserva el próximo miércoles día 2 de agosto y el Gobierno tendrá que nombrar a su sucesor estando en funciones tras la celebración de las elecciones generales del pasado 23 de julio. El general Meijide asumió la jefatura de la UME en octubre de 2019 y desde entonces ha tenido que liderar la respuesta a algunas de las mayores emergencias sufridas por España, como la pandemia de Covid-19 o el volcán de La Palma, además de ayudas al exterior en catástrofes como el terremoto de Turquía. Con su pase a la reserva, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, nombrará a su sucesor a través de una orden ministerial previsiblemente el mismo mes de agosto. El propio Meijide ya fue designado para dirigir la UME estando el Ejecutivo también en funciones, en octubre de 2019, entre las elecciones de abril y noviembre que se celebraron ese año. En la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), sede de la UME, el general Meijide ha recibido una despedida sorpresa este viernes presidida por la propia ministra Robles y a la que han asistido familiares, compañeros en las Fuerzas Armadas y amigos. Junto a un vídeo que repasaba momentos de la vida familiar y trayectoria profesional de Meijide, tanto la ministra como sus allegados y compañeros militares han destacado la profesionalidad y cualidades humanas del general. "Es un ejemplo de humanidad, ha sido un jefe excepcional de la UME, tu gente te quiere y admira", ha reconocido Robles destacando la gran acogida con la que cuenta la Unidad Militar de Emergencias entre la ciudadanía. Por su parte, el teniente general Meijide, artillero de carrera militar, ha recordado cómo asumió el mando de la unidad "sin saber nada de emergencias". Sin embargo, ha celebrado haber conseguido liderar la respuesta a las emergencias junto a su equipo. "Han sido cuatro años difíciles y complicados, no sólo para nosotros sino para toda España", ha reconocido asegurando que el lema de la UME --'Para servir'-- le acompañará allá donde esté a partir de ahora. La ministra en funciones ya ha adelantado su voluntad de designarle representante del Ejército en la Cruz Roja. Uno de sus amigos y compañeros es el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Amador Enseñat, compañero de promoción y amigo, quien ha recordado momentos compartidos y ha dicho de él que ha sido un excelente jefe con "gran habilidad para manejar relaciones políticas, militares y sociales". "Eres un excelente militar, no sólo por tu formación profesional, sino por el liderazgo humano que has ejercido, siempre basado en el ejemplo y el convencimiento, nunca en la imposición. Un líder de nuestro tiempo", ha reconocido el JEME. También le ha dedicado unas palabras otro de sus compañeros de promoción, el director general de Infraestructura, teniente general Luis Cebrián, quien ha recordado su dimensión tanto profesional como humana, y le ha definido como "alguien en quien fijarse para seguir su ejemplo". DESTINOS EN ESPAÑA Y EL EXTRANJERO El teniente general Meijide, del Arma de Artillería, inició su trayectoria profesional en las Fuerzas Armadas tras su paso por las Academias de Zaragoza y Segovia, en los años 78 y 83. En sus primeros empleos ocupó destinos en Regimientos del Arma, en la Academia de Artillería y en la Escuela de Estado Mayor del Ejército, así como en la División de Planes del Estado Mayor del Ejército. Posteriormente, ya ascendido a teniente coronel, fue destinado al Cuartel General del Eurocuerpo (Estrasburgo) y al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad NRD-ESP de Bétera (Valencia). Entre los años 2010 y 2012 estuvo al mando del Regimiento de Artillería de Campaña nº 11. Al finalizar el mando de Regimiento formó parte del equipo de la Unidad de Estudios del 2º JEME y una vez ascendido a general de Brigada en 2013, ejerció la Jefatura del Mando de Artillería de Campaña en León entre 2013 y 2016. Posteriormente, fue designado asesor del 2º JEME hasta su ascenso a general de División en 2017. Desde entonces estuvo al mando de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército. En octubre de 2019 llegó a la jefatura de la UME en sustitución del general Miguel Ángel Alcañiz, tras su pase a la reserva. Cuenta con una amplia formación militar y civil en la que destacan el curso Multinational Forces Orientation (PFP), el BI-SC Operation Planning (MIDEX) Curso de Altos Estudios Internacionales (Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid) y el Master en Relaciones Internacionales y Comunicación (Universidad Complutense de Madrid). Además, el general Meijide ha participado en tres misiones de paz: en 1999 desplegó con la Fuerza de Estabilización, conocida como operación SFOR (Stabilisation Force), en Bosnia-Herzegovina; en 2004 formó parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), en Afganistán; y en 2009, en la antigua Yugoslavia, en el marco de la operación Kosovo Force, de OTAN, (KFOR-KOSOVO). También ha sido condecorado con Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo Blanco; Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; Placa, Encomienda y Cruz de esta misma Orden; siete Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco; Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil; tres Medallas de la OTAN (SFOR, ISAF, KFOR); Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco; Encomienda de la Orden de Isabel la Católica; Cruz al Mérito del Ejército Belga; Cruz de Honor de la Bundeswehr Plata de la República Federal Alemana.