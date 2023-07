CLM pide a Ciudad Real no ceder ante Vox con cambio de nombre de una casa de acogida a víctimas de violencia de género

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha hecho una "llamada directa" al presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, para "que no ceda" ante las imposiciones de Vox. "No se puede dejar llevar por la ultraderecha", ha enfatizado, refiriéndose al cambio de nombre de la Casa de Acogida de atención a víctimas de violencia de género que gestiona esa institución provincial. "Le han cambiado el nombre, le han suprimido una parte del nombre y ya es simplemente una casa de acogida, se supone que ya no es para víctimas de violencia de género porque no se denomina así", ha criticado Fernández, según ha informado la Junta en nota de prensa. En este sentido, Blanca Fernández ha dejado claro que las palabras tienen mucha importancia, ya que en la casa de acogida "se hace un tratamiento integral destinado a resarcir o rehabilitarse de las heridas emocionales, más que físicas y psicológicas, durante largas estancias, a veces incluso de un año, por profesionales especializadas en víctimas de violencia de género". A raíz de esta preocupación, Blanca Fernández ha apelado al presidente de la Diputación de Ciudad Real para trasladarle que "el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir financiando recursos de acogida, pero va a tener que haber un compromiso firme por cada institución que se acoja a las subvenciones de que están comprometidos contra la violencia machista en los términos que dice la ley para que no haya medias tintas y sí una claridad en los objetivos". Ahora bien, la delegada de la Junta en Ciudad Real ha advertido que "si los objetivos desaparecen y se difuminan y quieren convertir el recurso de acogida para víctimas de violencia de género en una cosa distinta como un cajón de sastre en el que todo quepa, desde luego se están equivocando y dejarán de contar con el apoyo de la Junta, que hará su propio recurso de acogida". Por tanto, Blanca Fernández espera "que esto lo deje claro el presidente de la Diputación, que reconduzca esta decisión y que sigamos teniendo el recurso de acogida más antiguo de Castilla-La Mancha en el que hemos acogido, atendido y salvado a más de 2.000 personas; más de 900 mujeres y más de 1.100 criaturas a las que se les ha salvado la vida porque han sufrido violencia machista, es decir, porque había un maltratador en sus casas que les agredía física, psicológica y emocionalmente".