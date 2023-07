CaixaBank deberá pagar 53 millones a Mapfre por la ruptura de bancaseguros con Bankia

Barcelona/Madrid, 28 jul (EFECOM).- CaixaBank deberá pagar 53 millones más a Mapfre por el litigio que mantenían en relación con la ruptura del acuerdo de bancaseguros entre la aseguradora y Bankia, cantidad que incluye intereses y costas.

Según han explicado a EFE fuentes conocedoras del laudo, finalmente la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid ha resuelto este litigio en favor de Mapfre, que ha informado que tendrá un efecto neto en resultados de 47 millones de euros.

De esta forma, la factura pagada por CaixaBank a la aseguradora por poner punto final a la alianza estratégica mantenida inicialmente entre Mapfre y Caja Madrid y luego extendida a Bankia se eleva a unos 624 millones.

El conflicto se deriva de la fusión entre CaixaBank y Bankia, que llevó al banco a poner fin a la alianza con Mapfre.

Y es que la compra de Bankia por parte de CaixaBank obligó al nuevo grupo bancario surgido entre ambas a reordenar todo el negocio de seguros, para lo que tuvo que romper alianzas tanto en los ramos de vida como en no vida -salud, hogar y autos, entre otros-.

A finales de 2021, CaixaBank anunció que pagaría un total de 570,8 millones de euros a Mapfre por romper el acuerdo de bancaseguros tras la fusión con Bankia.

De estos casi 571 millones, 323,7 correspondían a la adquisición del 51 % de la compañía Bankia Vida, mientras que los otros 247,1 millones eran la indemnización por la terminación del contrato para la distribución de seguros de no vida.

No obstante, Mapfre y CaixaBank acordaron someter a arbitraje si el banco estaba o no obligado a abonar a la aseguradora una cantidad adicional de 52 millones de euros, que es la diferencia entre lo que reclamaba la aseguradora y los valores de los negocios de vida y no vida determinados por un experto independiente.

Esos 247 millones abonados como indemnización a Mapfre correspondían al 110 % del valor de la nueva producción del negocio de no vida.

Mapfre, no obstante, expresó su disconformidad con el valor de mercado del negocio de seguro de vida determinado por el experto independiente "por incumplimiento de las instrucciones cursadas por las partes para su determinación", y por ello decidió "ejercer las acciones legales pertinentes en defensa de sus legítimos derechos".

Mapfre alegó que la terminación de la alianza producida por la fusión de Bankia le daba derecho a recibir un 120 % de la valoración de los negocios de vida y no vida, en lugar del 110 % que fijaba el experto independiente, al considerar la integración como una ampliación de la red de Bankia.

Ese 10 % de diferencia es lo que se ha dirimido en ese arbitraje. Finalmente, la cantidad es de 53 millones porque incluye intereses y costas.

El laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio es irrevocable, por lo que no se puede recurrir ante los tribunales.

Por otro lado, Mapfre presentó en un juzgado madrileño una demanda contra la firma Oliver Wyman, disconforme con la valoración que hizo del negocio de seguros de vida de Bankia que adquirió CaixaBank, según informó hace ahora un año. EFECOM

jd/pll/mbr/sgb