Baltar(PP) asume ser senador como "un nuevo reto", con su juicio pendiente y entre críticas porque será aforado

El presidente provincial del PP de Ourense, Manuel Baltar, se ha mostrado "muy satisfecho" por asumir "el nuevo reto" de representar a Galicia en el Senado. Lo ha hecho entre críticas de los rivales de los populares por lo que, en palabras de la diputada ourensana Noa Presas, supone "un escándalo" que, además, le permitirá convertirse "en aforado" como miembro de la Cámara alta. Y es que Baltar, junto con el también popular José Manuel Rey Varela, y la nacionalista Carme da Silva, ha sido elegido este viernes senador por designación autonómica en la Cámara gallega. Los populares han contado con el aval de 42 votos (tantos como diputados tiene su grupo) y Da Silva recibió 30 apoyos de los 33 que parlamentarios que suman BNG y el PSdeG. La explicación es que el parlamentario socialista Pablo Arangüena y otros dos diputados de la órbita del exsecretario xeral Gonzalo Caballero votaron nulo al poner "no" al lado de Baltar convirtiendo su papeleta en nula. La directriz oficial de los socialistas, en la línea del BNG, era no marcar con la cruz correspondiente a los representantes populares, pero Arangüena y dos de sus compañeros han dado un paso más. Tras el pleno, Arangüena ha proseguido sus críticas en Twitter, donde ha manifestado su "repulsa" por la designación y "consecuente aforamiento" de una persona que representa "el peor caciquismo, la corrupción y el naufragio del Estado de Derecho". "Marqué 'no' junto al nombre de Baltar en la papeleta para designar senador autonómico porque el sistema no permitía votar en contra. no quiero blanquear el caciquismo. Feijóo y Rueda deben comparecer y explicar el engaño del popular aforando a Baltar", ha aseverado el socialista. Por su parte, la nacionalista Noa Presas ha tildado de "escándalo" la designación de Baltar tras una "gravísima" actuación --poco antes de la campaña de las municipales fue interceptado a 215 kilómetros por hora un domingo al volante de un coche de la Diputación de Ourense, que entonces presidía-- que todavía está pendiente de juicio. Precisamente, Presas ha puesto también el foco en el aforamiento que deriva de su nueva condición de senador y que se traduce en que cualquier responsabilidad penal tiene que ser dirimida en el Tribunal Supremo y no en uno ordinario, aunque hay dudas jurídicas sobre la aplicación que tendría esta premisa en el caso concreto, con un supuesto delito contra la seguridad vial ya conocido y el proceso en marcha. "PREMIO A UN MAL COMPORTAMIENTO" En todo caso, la parlamentaria del BNG ha incidido en que "no hay explicaciones suficientes" por lo ocurrido, pero también ha reprobado "la consideración de este tipo de nombramientos que tiene el PP. A modo de ejemplo, ha apuntado que el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se dedicó a no registrar ni una iniciativa". "Y ahora se usa como un premio a un mal comportamiento, una salida por la puerta de atrás que le va a dar la condición de aforado. Nos parece un absoluto escándalo. El PP usa esta designación para resolver la papeleta de Baltar y sus problemas internos. No apoyamos esta propuesta porque nos parece política y éticamente reprobable", ha zanjado. ¿UN PACTO? "EN ABSOLUTO" Tras su elección, Baltar ha atendido a los medios en los pasillos del Pazo do Hórreo, ante los que se ha reconocido "muy satisfecho" y también "lleno de responsabilidad" ante el reto de ser un representante de Galicia en el Senado. Todo ello, ha dicho, cuando "se abre un tiempo especialmente importante para Galicia y para España". Baltar, quien fue propuesto para este cargo tras renunciar a optar a presidir la Diputación de Ourense y tras la polémica por su exceso de velocidad, ha negado que haya obtenido el puesto en el marco de un pacto con su partido, que dirige Alfonso Rueda. "En absoluto, en absoluto", ha rechazado, ante las preguntas de los medios. También ha declinado hacer declaraciones sobre el caso del exceso de velocidad. Ha afirmado que está "cerrado desde el punto de vista administrativo", y ha agregado que su abogado ya se pronunció al respecto. "No tengo ningún tipo de información", ha incidido, sobre el juicio que sigue pendiente de señalamiento en el Juzgado de lo Penal de Zamora. "CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 69 DE LA CONSTITUCIÓN" Más allá, ha repasado sus otras responsabilidades políticas en Galicia, donde también fue diputado, así como en Ourense, donde presidió la Diputación hasta hace apenas un mes, y ha afirmado que su reto en la Cámara alta será trabajar para "hacer efectivo el artículo 69 de la Constitución y que realmente sea una Cámara de representación territorial". Baltar ha remarcado el "criterio de equilibrio político" que representa el Senado y ha destacado que esta Cámara puede ser "especialmente importante", sobre todo en una legislatura que podría ser compleja en el Congreso tras el resultado de las pasadas elecciones generales del 23J. Él aspira a aportar "toda su experiencia" en el marco de las administraciones públicas que ha recorrido. Pero al margen de su visión "provincial" y de sus preocupaciones por Ourense, ha esgrimido que es elegido como representante de Galicia, por lo que también aspira a contribuir que se vea reforzado el papel de esta "nacionalidad histórica" en el contexto estatal. "Vamos con toda la fuerza, con todas las ganas de aportar y con todas las ganas de hacer un gran trabajo", ha aseverado. APOYO A FEIJÓO A preguntas de los medios, también ha descartado que el liderazgo de Feijóo en el PP pueda estar en riesgo dada la difícil coyuntura a la que se enfrenta para llegar a presidir España. "En absoluto, no hay ningún tipo de riesgo", ha dicho. Así, ha reivindicado a su jefe de filas como "uno de los grandes" de la política española, convencido de que sus resultados y su visión de "hombre de estado" le dan "toda la legitimidad del mundo" para intentar formar Gobierno y afrontar el momento político actual en España. Finalmente, ha rechazado valorar declaraciones de otros compañeros como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, pero ha insistido en que "basta con ver sus resultados" el domingo para concluir que es "uno de los grandes de la política española".