Vicepresidente Xunta niega intranquilidad por el futuro de Feijóo y cree que Ayuso también quiere que presida España

El vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha defendido, ante algunas voces críticas internas, que los resultados del 23J evidencian el "gran acierto" de que Alberto Núñez Feijóo sea el líder y candidato del PP, antes de negar que haya "intranquilidad" en las filas populares y mostrarse convencido de que Isabel Díaz Ayuso "también quiere que sea el presidente de España". Así lo ha manifestado un día después de que su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid afirmase haber recibido mensajes que le pedían dar un paso adelante y de escenificar un cierre de filas con el líder del partido con una expresión no exenta de polémica: "No se puede tirar a Feijóo por un puente. No somos podemitas". Calvo, quien ha presidido la reunión semanal del Gobierno gallego ante la ausencia de Alfonso Rueda, quien viajó a Asturias a la toma de posesión de Adrián Barbón como presidente, ha sido preguntado acerca de si considera que Ayuso estuvo acertada con estas declaraciones y si, en vista de que la coyuntura no parece propicia para que Feijóo sea presidente, mereció la pena el impacto que tuvo en la Xunta la confección de las listas de las generales. En su respuesta, ha optado por arrancar con un "balance" que prueba que Feijóo ganó "de forma clara" el domingo: el PP, ha recordado, se sitúa como primera fuerza en el país, ha subido 47 escaños hasta los 136 y ha cosechado más de 8 millones de votos. También le ha atribuido "la mayor subida en la democracia" en porcentaje de voto y ha resaltado con especial intensidad la aportación gallega. No en vano, los populares gallegos han dado a Feijóo uno de los mejores resultados de España, junto con La Rioja, y Lugo es la provincia --seguida de Ourense-- donde se ha logrado el mayor porcentaje de apoyo ciudadano a la formación. "Galicia cumplió con lo que se esperaba y subimos tres diputados (de 10 a 13)", ha aseverado. En esta coyuntura, Calvo, quien ascendió a vicepresidente primero precisamente a raíz de la remodelación del Gobierno autonómico que promovió el fichaje para las listas de las generales de miembros del Ejecutivo como Francisco Conde y Rosa Quintana, ha agregado que está convencido de que la "aportación" de todos los que integraron las candidaturas que acompañaron a Feijóo el 23J fue "importante". "NOS CORRESPONDE INTENTAR FORMAR GOBIERNO" En la línea con el argumentario popular de las últimas jornadas, también se ha mantenido en que es a Feijóo, como ganador de las elecciones, a quien "corresponde intentar formar gobierno" y ha apelado al PSOE. Si se considera "un partido de Estado", ha dicho, es el momento de "demostrarlo" no "bloqueando" y no negociando con independentistas. De hecho, ha esgrimido que "parece que el precio de los independentistas" para apoyar una eventual investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, "sube cada día". "Puigdemont habla de armnistía, y otros de referéndum", ha ejemplificado, antes de citar a Bildu en referencia a su proclama de que no pondrá "precio ni líneas rojas en público". También ha aludido a las apelaciones a la discreción y a la cautela de dirigentes del Gobierno como Félix Bolaños o Yolanda Díaz. Enfrente, ha insistido en que España necesita un gobierno "estable" y "fiable" que debería dirigir Feijóo. "AYUSO TAMBIÉN QUEIRE QUE SEA EL PRESIDENTE" En este punto, ya con el foco en el ámbito interno del PP, Calvo se ha declarado "totalmente convencido" de que Ayuso "también quiere que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de España". "Cuando una persona se presenta y tiene ocho millones de votos y sube 47 escaños está más claro que nunca que acertamos, evidentemente", ha argumentado el dirigente gallego, también líder del PP provincial de A Coruña. Ha admitido que "hay una cierta sensación agridulce" dado que, pese a la victoria, no se ha logrado una mayoría suficiente que garantice formar gobierno, pero ha defendido que Feijóo tiene el derecho de intentarlo y que es "un gran acierto" que presida el PP. "Nos gustaría haber sacado un mejor resultado a todo el mundo, pero eso no significa que se cuestione la validez de Feijóo. Fue un gran acierto (elegirle líder) y es un gran acierto que él tome la decisión de intentar formar gobierno y seguir adelante. Podemos estar orgullosos en ese sentido", ha aseverado. Finalmente, ha reiterado que no considera que haya "intranquilidad" alguna en el PP sobre el futuro de su jefe de filas, "más allá de la que intente trasladar el PSOE". "Y esa a nosotros no nos preocupa", ha zanjado.