Repatrían a Paraguay después de 54 años en Bolivia al exfutbolista Eliodoro Luján

Asunción, 27 jul (EFE).- Una gestión diplomática, y principalmente humanitaria, permitió que el exfutbolista Eliodoro Luján Rivas retornara este jueves a su natal Paraguay después de 54 años de vivir en Bolivia, donde militó para los clubes Bolívar, The Strongest, Oriente Petrolero y Always Ready.

Luján, nacido el 3 de julio de 1945, fue trasladado desde Santa Cruz de la Sierra, donde permanecía en una casa para adultos mayores, dijo a EFE el cónsul general de Paraguay en esa ciudad boliviana, Osvaldo Bittar.

Fue precisamente en la fecha del natalicio del exjugador cuando comenzaron las gestiones en las que intervinieron, además del consulado, la Dirección de Atención a las Comunidades Paraguayas en el Extranjero, el Programa de Adultos Mayores y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.

El diplomático recordó que ese día fue a visitar a Luján y le obsequió unos chocolates.

"Traté de conversar con él -relató Bittar-. No pude quitarle más que una sonrisa y lo he visto muy solo, lo he visto muy extraño, lo he visto extraño en un país extraño y él sentado solo".

Después de emprender la que Bittar describió como una campaña para lograr la repatriación, el astro del fútbol llegó este jueves a un hogar para personas de la tercera edad dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

"El caso de Eliodoro es un caso realmente muy especial y él es una persona especial y aparte es una persona que ha dado sus luces al Paraguay, ha dado brillo, ha sido un jugador excepcional y se merece tener una calidad de vida como la que se le va a poder dar, como la que el Estado paraguayo le va a poder dar en el hogar donde él está en este momento alojado", dijo el funcionario.

Confió que el jugador, que viajó el 18 de septiembre de 1969 a probar suerte con el Bolívar y cuyos recuerdos se han ido nublando con la edad, pueda ahora someterse a una operación quirúrgica que requiere para mejorar su calidad de vida.

La historia de Luján, quien al parecer fue llevado en octubre de 2021 a la casa para adultos mayores donde residía, fue recogida en su momento por medios bolivianos y circuló por las redes sociales.

Con el cabello lleno de canas, fue reconocido por el hijo de un exdirigente del Bolívar.

La llegada de Luján a suelo boliviano estuvo marcada por la tragedia de Viloco, como se conoce al accidente aéreo ocurrido el 26 de septiembre de 1969, en el que murieron 17 jugadores atigrados, el entrenador Eustaquio Ortuño, el utilero Felipe Aguilar y el dirigente José Ayllón.

Entre los ocupantes del avión en el que The Strongest retornaba a La Paz y que cayó en la Cordillera de los Andes, cerca de la localidad minera de Viloco, estaba un empresario paraguayo -Antonio Arenas- que llevó al ahora exfutbolista a Bolivia.

Como jugador hizo parte de la plantilla del Bolívar, de The Strongest, Oriente Petrolero y Always Ready. Ya retirado "fue entrenador de varios clubes de fútbol, así como profesor de la escuela del Club Blooming", recordó en esta jornada en un comunicado la Cancillería paraguaya. EFE

