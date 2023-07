Presidente canario pide a Albares que la UE mantenga la negociación con Senegal para que acepte vuelos de repatriación

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado al ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, la necesidad de que la Unión Europea (UE) mantenga abierta la negociación con Senegal para que acepte los vuelos de repatriación de las personas que, tras alcanzar la costa española, no hayan podido regularizar su situación. "Sabemos que ante la amenaza de una sanción por parte de la UE Senegal ha aceptado dos vuelos de repatriación de personas migrantes en los últimos meses pero todo apunta a que se van a resistir a que se produzcan nuevos vuelos", señaló Clavijo durante una conversación telefónica con Albares en la tarde de este miércoles, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa. El presidente de Canarias ha mostrado a Albares la "preocupación creciente" de las administraciones públicas canarias ante el "riesgo evidente" de que la "inestabilidad" social, política y económica de Senegal provoque un aumento de la salida de cayucos con personas migrantes en el intento de alcanzar las costas del archipiélago. Añadió que Senegal sufre en estos momentos "un clima de incertidumbre y de revueltas sociales que ha provocado la reactivación" de la ruta canaria de los cayucos, por lo que ha reclamado más compromiso del Gobierno de España y de la UE porque este escenario, que se ha visto "complicado" por la crisis de precios en los productos básicos que sufren los países africanos, se ha visto agitado en las últimas semanas después de que el presidente de Senegal, Macky Sall, se niegue a presentarse a su reelección en las elecciones de 2024. Esto, dijo Clavijo, hace que el Gobierno de Senegal "no" tenga la posibilidad de controlar las salidas de migrantes desde su costa, aludiendo además a que varios observadores sobre el terreno han advertido de que las "autoridades senegalesas estarían, en cierto modo, no vigilando la salida de cayucos porque los viajes clandestinos son una vía para aligerar la tensión" social en las calles de la capital, Dakar, así como en las principales ciudades del país. "Aunque no lo reconozcan oficialmente para las autoridades senegalesas estas salidas de embarcaciones con personas migrantes, en su mayoría jóvenes, suponen un alivio para la presión social en el país", apuntilló Clavijo en su conversación con Albares en la que también ha tratado las necesidades de acogida en las islas. RED DE ACOGIDA El presidente de Canarias ha aprovechado la conversación telefónica con el ministro en funciones para trasladarle su queja por "la inexistencia" de una previsión por parte del Gobierno de España ante la "más que previsible" llegada de embarcaciones irregulares en este verano "aprovechando las buenas" condiciones del mar. Por ello, Clavijo ha pedido "información real y veraz" en cuanto al trabajo preparatorio de una red de acogida que "impida que se vuelvan a repetir situaciones como el colapso" en el muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), donde unas "2.000 personas migrantes fueron retenidas por las fuerzas de seguridad a finales de 2020". "No queremos tener que volver a sufrir algo así pero la realidad es que tampoco sabemos si ahora el Gobierno de España está negociando con Senegal para aumentar las patrulleras en su costa y así dificultar, sino impedir, la salida de cayucos". MARRUECOS Marruecos fue otro de los puntos a tratar en la conversación y el presidente de Canarias expuso a Albares la necesidad de que Gobierno central y regional "analicen cuál es la evolución de los acuerdos firmados en su momento" con el país vecino, así como el "papel reservado" para el archipiélago en las comisiones bilaterales con Marruecos. Agregó Clavijo que como zona fronteriza con África, y como región ultraperiférica (RUP) de la UE, Canarias "necesita conocer el alcance real" de los acuerdos que el Gobierno de España ha alcanzado con Marruecos, al tiempo que incidió en la "importancia" que tiene para las islas la participación directa en las reuniones entre ambos países cuando tengan una especial incidencia en las islas. Por último, Clavijo y Albares han analizado el "papel" de Canarias en el semestre de la Presidencia Española de la Unión Europea (UE) y abordaron los preparativos de la reunión sobre la inserción regional en las regiones RUP, prevista para el 21 de septiembre en Canarias; la visita, los días 5 y 6 de octubre, del grupo de trabajo del Consejo para estudiar Acciones Estructurales y RUP; así como la Conferencia de Presidentes de las RUP prevista para los días 9 y 10 de noviembre con la cita ministerial de los gobiernos de España, Francia y Portugal. Al respecto, apuntó que se trabaja de forma conjunta con los distintos ministerios y la Comisión Europea aunque Clavijo dijo que desde Canarias se cree que "se debe trabajar con Exteriores para elaborar conclusiones del Consejo con precisos contenidos RUP y lograr también la máxima implicación" del Gobierno español en la Conferencia de Presidentes de las RUP para lograr la representación al "más alto nivel de los tres países".