Podemos defiende la "hoja de servicios" de sus ministras aunque no hará "exigencias públicas" para el nuevo Gobierno

El todavía portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha señalado este jueves que su partido no va a poner "exigencias" públicas encima de la mesa en la negociación para formar gobierno, si bien ha aprovechado para reivindicar la "hoja de servicios" de las ministras 'moradas', Ione Belarra e Irene Montero, para conseguir "avances" que parecían "imposibles". Después de despedirse ayer del Congreso, Echenique ha subrayado que "lo principal" en este momento, tras las elecciones del 23J, es que haya un Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, por lo que ha instado a "trabajar" para que sea posible. Así se ha pronunciado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntado si Podemos va a poner condiciones en la negociación, como que haya ministros suyos en el Gobierno. "No voy a poner exigencias en público encima de la mesa, pero es evidente que Montero y Belarra han conseguido avances que hasta hace unos años parecían imposibles", ha manifestado. A sus ojos, medidas como la Ley de Vivienda o la "ola de avances feministas" han colocado a España a "la vanguardia mundial", pese a la "violencia política", ha denunciado, contra Montero y el Ministerio de Igualdad. "No va de exigencias", sino de poder ver "cómo podemos avanzar en España", de "negociar con discreción para que pueda haber un nuevo gobierno de coalición", ha insistido. Echenique ha advertido de que hacer públicas las condiciones "nunca" ha servido para llegar a un acuerdo y ha pedido que las conversaciones transcurran con "discreción", incidiendo en que él participó en la negociación del primer Gobierno de coalición, cuya "garantía del éxito" fue que se hiciera fuera de los focos. Al ser preguntado por el ruido que ha podido generar Podemos dentro del Gobierno, ha considerado que no se podría haber hecho de otra manera. "Si no hubiéramos alzado la voz en momentos clave, hoy en día no habría una serie de derechos", ha señalado y ha puesto como ejemplos el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones o la subida del salario mínimo, considerando que alzar la voz es la manera de ser escuchado. SUMAR TIENE MENOS FUERZA QUE PODEMOS Sobre los resultados de Sumar el 23J, Echenique ha considerado que habrá "quien quiera y quien no" hacer autocrítica, pero que desde Podemos piensan que en la formación de Yolanda Díaz había la "hipótesis" de que "invisibilizando a Podemos", dándole un papel secundario, se conseguiría "ampliar el espacio". Pero ha dicho que esa hipótesis "no se ha verificado" porque no ha ocurrido y "no solo el espacio" aglutinado en Sumar "no ha aumentado de tamaño", sino que ahora tiene "menos fuerza". Una valoración basada en los números de escaños y votos de la coalición de Yolanda Díaz, que para el portavoz 'morado' son "indisputables, porque son matemáticas". "Nuestro espacio ha perdido siete escaños y 700.000 votos respecto a las elecciones generales" de 2019, "eso es matemáticas", ha precisado, y cree que a partir de ahí se puede "hacer o no" valoración política, en referencia a las palabras de la secretaria general de Podemos, Belarra, que se mostró crítica con el resultado de Sumar. Ayer, Echenique destacó que los cinco parlamentarios de Podemos en el futuro grupo parlamentario de Sumar ejercerán su "autonomía política", como detecta que harán los partidos regionalistas de la coalición como Més, Chunta y Compromís, y que el partido morado es un proyecto "indispensable" para conseguir avances sociales. Desde sectores de esta formación defienden que deben tener su lugar en el equipo negociador que conforme Sumar para entablar las conversaciones con el PSOE para definir el programa y la estructura del gobierno de coalición. A su vez, auguran que habrá materias en la legislatura donde se optará por dar libertad de voto a las distintas ramas de Sumar, como ya ocurrió en la anterior legislatura a tenor de las distintas sensibilidades políticas.